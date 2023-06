Boehringer Ingelheim và Bộ Y tế hợp tác nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân

Hợp tác này nhằm tối ưu hóa chăm sóc sức khỏe người bệnh, nối dài hành trình thúc đẩy phát triển bền vững của tập đoàn suốt 25 năm qua tại Việt Nam.

Tập đoàn Dược phẩm sinh học Boehringer Ingelheim ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) hôm 17/6. Sự kiện nằm trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm hoạt động của Boehringer Ingelheim tại Việt Nam.

Hợp tác lần này hướng đến việc cải thiện chẩn đoán, điều trị, quản lý bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa, bệnh phổi kẽ và một số bệnh không lây nhiễm khác, giúp giảm chi phí điều trị, chi phí xã hội và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Thông qua chương trình, các chuyên gia đầu ngành và các bệnh viện tuyến đầu sẽ hỗ trợ nâng cao khả năng điều trị y khoa; đồng thời cập nhật các hướng dẫn quốc gia với xu thế hiện đại trên toàn cầu, giúp gia tăng cơ hội điều trị và phục hồi sức khỏe cho người bệnh.

Boehringer Ingelheim ký kết biên bản ghi nhớ với Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: Boehringer Ingelheim Việt Nam

Theo bà Cyndy Bautista-Galimpin, Tổng Giám đốc công ty Boehringer Ingelheim Việt Nam, công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi lượng bệnh nhân tiếp cận được các tiến bộ điều trị trong 5 năm tới. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ tương lai thông qua việc cung cấp các giải pháp điều trị.

Bà Cyndy nói thêm: "Sự hợp tác này là cơ hội nối dài hành trình thúc đẩy phát triển bền vững của Boehringer Ingelheim trong suốt 25 năm hoạt động tại Việt Nam".

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, công ty đã phối hợp với các đơn vị y tế có thẩm quyền tổ chức các hội nghị khoa học tại TP HCM và TP Hà Nội ở nhiều lĩnh vực điều trị khác nhau bao gồm tim mạch, hô hấp, chuyển hóa, thần kinh, miễn dịch và ung thư. Hội thảo có sự tham gia của hơn 1.000 bác sĩ từ các bệnh viện trên toàn quốc.

Tại đây, Boehringer Ingelheim đã cho ra mắt viên phối hợp SGLT2i và DPP4i. Sản phẩm giúp các chuyên gia y tế điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường type 2 và hỗ trợ kiểm soát bệnh. Bên cạnh đó, một sản phẩm khác của công ty là thuốc ức chế SGLT2i đã được Bộ Y tế phê duyệt chỉ định giảm nguy cơ tử̉ vong tim mạch và nhập viện do suy tim. Đây là hai hành động thể hiện cam kết trong mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân của công ty.

Bà Cyndy Bautista-Galimpin tại sự kiện. Ảnh: Boehringer Ingelheim Việt Nam

Theo bà Cyndy, Boehringer Ingelheim dự kiến sẽ ra mắt các giải pháp chỉ định điều trị thận mạn tính trong thời gian tới, mở ra cơ hội cho bệnh nhân sớm được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Boehringer Ingelheim là tập đoàn dược phẩm sinh học 138 năm tuổi đến từ Đức. Theo công bố của tập đoàn, tính đến hết năm 2022, Boehringer Ingelheim sở hữu 25 trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) trên khắp thế giới. Tập đoàn cho biết đang dành 5 tỷ euro (khoảng 21% doanh thu thuần trong năm 2022) cho hoạt động R&D.

Hiện tại, Boehringer Ingelheim có quy mô lên đến 53.000 nhân sự tại 130 thị trường. Trong đó, Việt Nam được xem là thị trường trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á. Hãng dược này hoạch định chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua 3 trụ cột: Khỏe hơn - Tiềm năng hơn và Xanh hơn (More Health - More Potential - More Green).

Ở chiến lược về sức khỏe, tập đoàn hỗ trợ các địa phương trong công tác nâng cao nhận thức phòng chống bệnh tật, chăm sóc và giúp cho bệnh nhân tiếp cận điều trị càng sớm càng tốt.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vật nuôi, tập đoàn này phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Long An triển khai tiêm chủng miễn phí cho chó mèo. Sau 3 năm thực hiện, đã có 12.000 chó mèo được tiêm chủng phòng ngừa bệnh dại, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ngoài các thành tựu trên, sáng kiến Angels được Boehringer Ingelheim triển khai tại Việt Nam từ tháng 3/2017 là một trong những ví dụ về cách công ty hỗ trợ mở rộng khả năng bệnh nhân tiếp cận thuốc thông qua việc hợp tác để cải thiện chăm sóc người bệnh đột quỵ.

Theo Boehringer Ingelheim, công ty đã và đang hợp tác với Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO), các tổ chức phòng chống đột quỵ và các tổ chức y tế tại các quốc gia để xây dựng một mạng lưới bao gồm các bệnh viện và trung tâm y tế sẵn sàng cho việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân đột quỵ. Tại Việt Nam, Boehringer Ingelheim phối hợp với Hội Đột quỵ Việt Nam và Hội Đột quỵ TP HCM và các bệnh viện để cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân. Tính đến cuối năm 2022, đã có 120 bệnh viện tham gia vào mạng lưới này và 98 bệnh viện sẵn sàng nhận biết, xử trí và điều trị đột quỵ. Đến nay, hơn 44.000 bệnh nhân đã được tiếp cận và hỗ trợ.

Nhân viên Boehringer Ingelheim Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng ở Làng Hữu nghị Việt Nam tại Hà Nội vào tháng 5/2023. Ảnh: Boehringer Ingelheim Việt Nam

Nhằm giúp những nhóm cộng đồng yếu thế, công ty còn thực hiện nhiều hoạt động cộng đồng mang tính thường niên tại Hà Nội và TP HCM. Vào Ngày hội Văn hóa hàng năm (Value Through Innovation Day -VTI Day), toàn thể nhân viên Boehringer Ingelheim Việt Nam đã đến thăm các cơ sở chăm lo cho người già, trẻ em, động vật được cứu hộ để chuẩn bị bữa ăn và làm vệ sinh khu vực sinh sống. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp và gia tăng mảng xanh tại các địa phương.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường bao gồm không phát thải nhựa ở các văn phòng làm việc hướng đến trung hòa carbon ở các địa điểm làm việc và sản xuất, sử dụng tài nguyên có nguồn gốc bền vững.

"Tiếp nối những thành tựu trên, chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác với các đối tác chính quyền địa phương, các bệnh viện, và đội ngũ y tế để mang lại nhiều liệu pháp điều trị tiên tiến cho con người và vật nuôi. Điều này khẳng định cam kết toàn cầu trong việc nghiên cứu, phát triển các liệu pháp mới nhằm phục vụ những nhu cầu y tế chưa được đáp ứng", bà Cyndy Bautista-Galimpin nói.

Tuyết Anh