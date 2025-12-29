'Boehringer Ingelheim thúc đẩy phát triển bền vững ngành thú y Việt Nam'

Theo ông Niklas Birkner, doanh nghiệp theo đuổi chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam, tập trung chăm sóc và nâng cao sức khỏe động vật bằng các giải pháp khoa học tiên tiến.

Ông Niklas Birkner, Tổng giám đốc Công ty Thuốc Thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam, chia sẻ về một năm đảm nhiệm vai trò tại thị trường Việt Nam và những dấu ấn trong hành trình này.

- Điều gì khiến ông ấn tượng khi nhìn lại hành trình một năm vừa qua của công ty tại thị trường Việt Nam?

- Sau một năm tại Việt Nam, tôi tin rằng thành tựu nổi bật nhất của Boehringer Ingelheim là củng cố vai trò của chúng tôi như một đối tác đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe động vật, đồng thời đóng góp tích cực cho hệ sinh thái Một sức khỏe (One Health).

Bằng việc kết hợp các đổi mới khoa học toàn cầu với sự thấu hiểu thị trường địa phương, chúng tôi đã mang đến những giải pháp phòng ngừa tiên tiến nhằm bảo vệ sức khỏe đàn heo, gia cầm, thú cưng, qua đó góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đây là minh chứng cho mục tiêu "cải thiện cuộc sống cho các thế hệ" mà công ty luôn theo đuổi.

Bên cạnh đó, tôi vinh dự khi được dẫn dắt và làm việc cùng đội ngũ Việt Nam trong năm nay. Đội ngũ Việt Nam luôn hướng đến sự đổi mới và kiên trì với những mục tiêu đã đề ra. Tư duy này giúp chúng tôi biến thách thức thành cơ hội và liên tục tạo ra những tác động tích cực tại thị trường sôi động như Việt Nam.

Ông Niklas Birkner, Tổng giám đốc Công ty thuốc thú y Boehringer Ingelheim Việt Nam. Ảnh: Boehringer Ingelheim Việt Nam

- Ba mảng heo, thú cưng và gia cầm đang đóng vai trò như thế nào trong bức tranh tăng trưởng chung của doanh nghiệp?

- Heo, thú cưng và gia cầm là ba nhóm ngành chủ lực thúc đẩy tăng trưởng bộ phận thú y của chúng tôi.

Ở mảng heo, các biện pháp an toàn sinh học tiên tiến, giải pháp phòng bệnh hiệu quả, cũng như dịch vụ hỗ trợ toàn diện, tiếp tục là ngành hàng tăng trưởng chính của công ty. Năm nay, chúng tôi đã đẩy mạnh nâng cao nhận thức về các giải pháp tích hợp giúp người chăn nuôi nâng cao sức khỏe đàn và hiệu quả vận hành. Điểm nhấn là "Liên minh phòng vệ hô hấp", cho phép phối hợp tiêm các vaccine chủ chốt trong một mũi tiêm giúp kiểm soát hiệu quả các bệnh hô hấp thường gặp, đồng thời kết hợp với giải pháp bảo vệ sức khỏe đường ruột Enterisol, giúp người chăn nuôi giảm sử dụng kháng sinh và duy trì năng suất ổn định, hướng tới mô hình sản xuất an toàn và bền vững.

Ở mảng thú cưng, công ty tập trung phát triển danh mục thuốc ký sinh trùng và vaccine, đồng thời chuẩn bị ra mắt vaccine thế hệ mới vào năm 2026, hướng đến nâng cao hiệu quả, độ an toàn và phòng ngừa bệnh có nguy cơ lây sang người như Leptospirosis.

Với gia cầm, lĩnh vực gắn với an ninh lương thực, vaccine vector của chúng tôi giúp bảo vệ ba bệnh truyền nhiễm chỉ với một mũi tiêm, đơn giản hóa lịch tiêm, giảm sử dụng kháng sinh và nâng cao an toàn sinh học trang trại, góp phần đảm bảo nguồn cung protein bền vững.

Ông Niklas Birkner và đội ngũ nhân sự của công ty tại Việt Nam. Ảnh: Boehringer Ingelheim Việt Nam

- Công nghệ và dữ liệu đang thay đổi ngành thú y. Công ty sẽ ứng dụng giải pháp nào để đi trước thị trường những năm tới?

- Hướng tới chăn nuôi thông minh, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng được một hệ sinh thái kết nối, nơi công nghệ sẽ được sử dụng hiệu quả để giúp đàn vật nuôi khỏe mạnh hơn, trang trại vận hành bền vững và mang đến nhiều tác động tích cực cho cộng đồng. Đây không chỉ là đổi mới - mà sẽ là sự chuyển mình để tạo ra giá trị lâu dài cho ngành chăn nuôi Việt Nam.

Trong năm nay, chúng tôi đã giới thiệu cổng thông tin điện tử Animal Health Hub, nền tảng trực tuyến cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ, các khuyến nghị kỹ thuật và xu hướng chăn nuôi hiện đại. Dự kiến đây sẽ trở thành một nguồn tài liệu tin cậy cho người chăn nuôi, bác sĩ thú y và các đối tác trong ngành.

Chương trình STOP Rabies đã tiêm phòng dại miễn phí cho hơn 33.000 chó mèo tại tỉnh Long An. Ảnh: Boehringer Ingelheim Việt Nam

- Doanh nghiệp đã thực hiện nhiều hoạt động vì cộng đồng trong thời gian qua. Ông có thể chia sẻ thêm về mục tiêu dài hạn của những chương trình này tại Việt Nam?

- 5 năm qua, thông qua chương trình STOP Rabies, chúng tôi đã phối hợp cùng các đối tác và địa phương tiêm phòng dại miễn phí cho hơn 33.000 chó mèo tại tỉnh Long An, đồng thời nâng cao nhận thức cho hàng nghìn người dân về phòng, chống bệnh dại và nuôi thú cưng có trách nhiệm.

Gần đây, chúng tôi tiếp tục mở rộng các hoạt động giáo dục tại Tây Ninh, giúp hơn 30.000 học sinh hiểu rõ hơn về bệnh dại và tầm quan trọng của việc bảo vệ bản thân, gia đình và vật nuôi. Mục tiêu dài hạn của chúng tôi là duy trì các chiến dịch tiêm phòng dại thường niên, mở rộng các sáng kiến giáo dục và tăng cường hợp tác với chính quyền địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu loại bỏ tử vong do bệnh dại ở người vào năm 2030 của Chính phủ.

- Năm 2026, ông ưu tiên các mục tiêu chiến lược nào để đưa công ty phát triển bền vững?

- Bước sang năm 2026, ngoài tiếp tục duy trì vị thế của một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực thú y, chúng tôi mong muốn kiến tạo một tương lai nơi đổi mới, hợp tác và phát triển bền vững giao thoa. Tại Việt Nam, chúng tôi tiếp tục cung cấp các giải pháp phù hợp nhu cầu địa phương, phối hợp với bác sĩ thú y và nhà chăn nuôi, góp phần củng cố hệ sinh thái One Health, đồng thời đồng hành cùng các ưu tiên quốc gia về kháng kháng sinh, an toàn thực phẩm và nông nghiệp bền vững, hướng tới lợi ích lâu dài cho ngành thú y và cộng đồng.

Cam kết dài hạn của chúng tôi xuất phát từ một niềm tin rằng khi động vật khỏe mạnh, con người cũng khỏe mạnh hơn. Đây là nguyên tắc thúc đẩy sứ mệnh "cải thiện cuộc sống cho các thế hệ" của Boehringer Ingelheim.

Thế Đan