Bóc tách nhân xơ tử cung nặng 2,1 kg cho người phụ nữ

Cà MauNgười phụ nữ 53 tuổi đau âm ỉ vùng bụng dưới kèm đau ngực, bác sĩ phát hiện khối đa nhân xơ tử cung nặng hơn 2 kg.

Ngày 11/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết bệnh nhân phát hiện có nhân xơ tử cung từ khoảng 3 năm trước nhưng chưa điều trị. Gần đây, khối u phát triển nhanh, đau dữ dội vùng bụng dưới, người bệnh đến viện khám.

BS CKI Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng ê kíp phẫu thuật cắt hoàn toàn tử cung và hai phần phụ cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu

Kết quả chụp MRI 3.0T tích hợp trí tuệ nhân tạo cho thấy khối đa nhân xơ tử cung đã bị thoái hóa, bám dính vào bờ trước thân sống thắt lưng - cùng và bó mạch chậu phải. Tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ do khối u lớn, chèn ép các cơ quan và mạch máu quan trọng.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt hoàn toàn tử cung kèm hai phần phụ, bóc tách khối u nặng hơn 2 kg, mẫu gửi giải phẫu bệnh để xác định lành hay ác tính.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, niêm mạc hồng hào, huyết áp bình thường, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

BS.CKI Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới, bụng to nhanh hoặc rối loạn kinh nguyệt, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh để khối u phát triển lớn gây biến chứng.

Chúc Ly