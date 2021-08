Bob Dylan bị kiện tội ấu dâm

MỹCa sĩ Bob Dylan bị tố cáo từng chuốc say và lạm dụng một bé gái 12 tuổi trong suốt sáu tuần cách đây 56 năm.

Ngày 16/8, tờ Guardian cho biết một phụ nữ 68 tuổi tên JC hiện sống ở Greenwich, bang Connecticut nộp đơn kiện lên tòa án quận Manhattan cuối tuần trước. Người này khẳng định sự việc xảy ra tại khách sạn Chelsea từ tháng 4 đến tháng 5/1965 khi cô mới 12 tuổi và ca sĩ khoảng 24 tuổi.

Ca sĩ Bob Dylan. Ảnh: Reuters.

Luật sư của cô viết trong đơn: "Bob Dylan đã lợi dụng danh tiếng để lấy lòng tin và điều khiển JC trong sáu tuần nhằm thực hiện kế hoạch quấy rối và lạm dụng tình dục... Anh ta làm điều đó với rượu, chất kích thích và những lời đe dọa. Sau đó, ca sĩ để mặc nạn nhân bị tổn thương tinh thần và thể xác cho đến nay".

Lá đơn được nộp trong ngày cuối cùng diễn ra chiến dịch xem xét lại Luật Nạn nhân Trẻ em của bang New York, cho phép nộp đơn kiện những kẻ từng lạm dụng trẻ em mà không bị giới hạn về thời gian xảy ra sự việc. Người đại diện của Bob Dylan phủ nhận các cáo buộc và khẳng định sẽ đấu tranh trước tòa.

Bob Dylan (tên thật Robert Allen Zimmerman) sinh năm 1941, là ca sĩ và tác giả sách nổi tiếng người Mỹ. Trong hơn 60 năm hoạt động, ông được đánh giá là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất thế giới với các sáng tác như Blowin' in the Wind, The Times They Are a-Changin'... Dylan từng đoạt nhiều giải thưởng như Grammy, Quả Cầu Vàng, Oscar, Huân chương Tự do Tổng thống Mỹ và Nobel Văn học.

Bob Dylan hát 'Blowing In The Wind' Bob Dylan hát "Blowing In The Wind". Video: Bob Dylan Youtube.

Đạt Phan (theo Guardian)