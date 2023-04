Bộ Y tế yêu cầu tỉnh thành lên kịch bản ứng phó Covid

Số ca Covid-19 mới hiện tăng gần 4 lần, dẫn đến số người trở nặng cần nhập viện tăng, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương đánh giá cấp độ dịch, chuẩn bị kịch bản ứng phó.

Trong công văn khẩn ngày 12/4, Bộ Y tế ghi nhận tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong 7 ngày (từ 5/4 - 11/4), cả nước có 639 ca mắc mới, trung bình 90 trường hợp mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca (chiếm 30,2%).

Số ca nặng cũng có xu hướng gia tăng, trung bình 1-2 trường hợp nặng nhập viện mỗi ngày. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm vaccine tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, Bộ Y tế đánh giá trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong do Covid đã giảm đáng kể so với một năm trước. Dù vậy, vẫn có một số nhóm có nguy cơ cao mắc bệnh nghiêm trọng và tử vong, bao gồm người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ.

Mặt khác, trên cả nước, các bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm đang tăng, nguy cơ dịch chồng dịch, gây áp lực lên hệ thống y tế, ảnh hưởng chất lượng khám chữa bệnh.

Do đó, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh thành theo dõi sát tình hình, đánh giá cấp độ dịch, lên kịch bản ứng phó kịp thời. Giám sát tại cửa khẩu, trong các bệnh viện và tại cộng đồng để sớm phát hiện ca lây nhiễm cũng như biến chủng mới, không để dịch bùng phát. Cơ sở y tế cũng đảm bảo thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao. Thúc đẩy tiêm vaccine, nhất là cho các nhóm dễ chuyển nặng.

Người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Học sinh THPT ở Hà Nội tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Giang Huy

Trả lời VnExpress hôm 11/4, ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, lý giải số ca tăng có thể do miễn dịch của người sau tiêm vaccine hoặc từng nhiễm đã giảm. Ngoài ra, thời tiết giao mùa tạo điều kiện thuận lợi cho virus phát triển, trong khi nhiều người lơ là không đeo khẩu trang nên lây nhiễm bệnh.

"Virus chưa mất đi mà vẫn tồn tại và lây lan trong cộng đồng", ông Phu nói và thêm rằng số ca nhiễm thực tế cao hơn số được Bộ Y tế công bố. Lý do là nhiều người có triệu chứng Covid nhưng không xét nghiệm, hoặc tự test dương tính nhưng tự điều trị ở nhà.

Hiện, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn đánh giá Covid-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến, sự biến đổi và xuất hiện của các chủng virus mới.

Lê Nga