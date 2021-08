Bộ Y tế yêu cầu rà soát giá máy thở

Bộ Y tế yêu cầu một công ty kinh doanh máy thở rà soát chênh lệch giữa giá đăng trên cổng công khai thiết bị y tế với giá bán trên thị trường. Đại diện công ty cho rằng "có sự hiểu lầm".

Trong công văn gửi Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển y tế An Sinh, ngày 11/8, Bộ Y tế yêu cầu "rà soát và giải trình rõ lý do công bố giá cao đột biến, chênh lệch tới khoảng 210% so với báo giá".

Cụ thể, máy thở model MV2000 EVO5 do Hàn Quốc sản xuất, được Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển y tế An Sinh nhập khẩu, báo giá bán 455 triệu đồng nhưng kê khai trên Cổng Công khai y tế 960 triệu.

Bộ Y tế cho rằng chênh lệch giá này (nếu có) là quá lớn, làm ảnh hưởng đến việc tra cứu, lập kế hoạch của các đơn vị mua sắm và giảm hiệu quả của việc công khai giá.

Nếu công ty không giải trình trước ngày 13/8, Bộ Y tế sẽ tạm dừng tài khoản, thông tin công bố giá của công ty trên cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế.

Trước đó, Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế nhận phản ánh máy thở model MV2000 EVO5, hãng sản xuất Mekics Co., Ltd., Hàn Quốc, được Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y tế An Sinh công khai giá trên cổng thông tin điện tử https://congkhaiyte.moh.gov.vn hơn 960 triệu đồng một máy.

Theo Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế, nguồn tin phản ánh trên cũng cho biết tại cùng thời điểm báo giá (cùng loại, cùng hãng, model máy thở trên), do công ty cung cấp cho các đơn vị, là 455 triệu đồng.

Trao đổi với VnExpress ngày 12/8, ông Nguyễn Tăng Hòa, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển y tế An Sinh, cho rằng có sự "hiểu lầm, không đúng bản chất sự việc".

Ông lý giải máy thở chức năng cao MV2000 EVO5 mà đơn vị chào giá công khai trên cổng thông tin của Bộ Y tế có sự khác nhau về cấu hình với máy khác.

"Giá chào bán hơn 960 triệu đồng cho một chiếc máy thở EVO5 là loại cấu hình cao và hiện đại nhất của hãng Mekics, ký hiệu Mode thở cao tần HFOV, bộ đo khí mê EtCO2, cảm biến SpO2, máy nén khí rời; còn mức giá hơn 450 triệu đồng là loại máy tiêu chuẩn", ông Hòa nói.

Cũng theo ông Hòa, đối tượng nhận báo giá và thời điểm báo giá cũng rất khác nhau. Cụ thể, công ty An Sinh là nhà nhập khẩu trực tiếp và đại diện độc quyền của hãng sản xuất Mekics Hàn Quốc tại Việt Nam. Quá trình phân phối sản phẩm đến các cơ sở y tế cần thông qua các nhà phân phối thứ cấp và đại lý bán lẻ, do đó có thể có các mức giá chênh lệch, và được cho là "phù hợp với quy luật thị trường".

Ngoài ra, theo ông Hòa, gần đây có biến động lớn từ chuỗi cung ứng toàn cầu, chi phí mua, lắp đặt..., đặc biệt do nhu cầu thị trường lớn nên máy thở khan hiếm và có nhiều biến động giá từ nhà sản xuất nên giá bán máy thường chỉ áp dụng ở từng thời điểm. Thông thường cứ 7-15 ngày sẽ có thay đổi về giá.

"Tôi khẳng định giá bán máy thở hiện nay của công ty thấp hơn thời điểm trước dịch bệnh bùng phát dù nhiều chi phí phát sinh cao hơn trước", ông Hòa cho biết thêm.

Ông Hòa khẳng định công ty An Sinh chưa bán trực tiếp bất cứ máy thở có cấu hình tương tự nào cho cơ sở y tế tuyến công lập.

Cổng Công khai giá trang thiết bị y tế. Ảnh:Chí Cường.

Từ tháng 9/2020, Bộ Y tế khởi động cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế. Giá bán tất cả trang thiết bị y tế tại Việt Nam được công khai trên cổng, nhằm minh bạch thông tin mua sắm.

Giá các thiết bị y tế được công khai kèm cấu hình, tính năng kỹ thuật và các yếu tố cấu thành xác định giá. Những thông tin này giúp các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế tham khảo, lập dự toán phù hợp, khắc phục tình trạng đội giá trong mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế.

Lê Nga - Lê Hoàng