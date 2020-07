Bộ Y tế tìm người đến trung tâm tiệc cưới ở Đà Nẵng

Bộ Y tế chiều 26/7 thông báo tìm người đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace ở Đà Nẵng trưa 18/7, do liên quan "bệnh nhân 416".