Bộ Y tế thí điểm quản lý chất thải y tế tại huyện đảo

Mô hình quản lý chất thải y tế tại 3 huyện đảo Cát Hải, Lý Sơn, Kiên Hải giúp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế biển, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Ngày 28/11, PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi, Chủ nhiệm Dự án xây dựng và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế huyện đảo, Viện trưởng Viện Y học Biển (Bộ Y tế), cho biết công tác quản lý chất thải tại các huyện đảo có sự khác biệt và còn tồn tại một số bất cập so với trong đất liền. Đặc thù địa lý cách biệt với đất liền, lượng rác thải không nhiều nên gặp nhiều khó khăn trong việc vận chuyển rác thải lây nhiễm vào bờ. Tại các trung tâm y tế huyện đảo, khâu phân loại, thu gom, lưu chứa và đặc biệt là xử lý chất thải y tế còn chưa đạt chuẩn so với quy định.

PGS.TS Trần Thị Quỳnh Chi - Chủ nhiệm Dự án xây dựng và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế huyện đảo, Viện trưởng Viện Y học Biển tại buổi làm việc với Trung tâm y tế Kiên Hải (Kiên Giang). Ảnh: Bộ Y tế

"Đa số các đảo đều sử dụng phương pháp đốt ngay tại trung tâm y tế, gây ảnh hưởng đến các hộ dân sống khu vực xung quanh", PGS Chi nói.

Bộ Y tế đã giao cho Viện Y học biển và Cục Quản lý môi trường Y tế cùng phối hợp xây dựng và triển khai mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế huyện đảo. Mô hình được xây dựng ưu tiên xử lý tại chỗ với thiết bị hấp tiệt trùng nhiệt độ cao, không khói. Với các chất thải lây nhiễm sắc nhọn sau khi hấp tiệt trùng sẽ có thiết bị để cắt nhỏ trước khi đưa vào xử lý như rác thông thường.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Cục Quản lý môi trường y tế, cho biết việc triển khai mô hình bao gồm cả việc đào tạo, tập huấn cho nhân viên y tế, tuyên truyền ý thức cho người bệnh, người nhà người bệnh và người dân về phân loại chất thải ngay tại nguồn, nhận biết phân loại được rác thải hữu cơ, vô cơ, giảm thiểu chất thải nhựa.

"Điều này sẽ giúp môi trường trong bệnh viện đảm bảo thực sự trong sạch, tránh tối đa việc lây nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân đồng thời thu hút khách du lịch đến với huyện đảo tăng lên", bà Tâm nói.

Nằm trên là đảo có dân số đông và lưu lượng khách du lịch lớn đi lại dễ dàng với đất liền, từ năm 2010, Trung tâm Y tế huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã được đầu tư lò đốt chất thải y tế và xử lý nước thải y tế. Lượng rác thải tại trung tâm không quá nhiều, nhưng khi xử lý theo công nghệ cũ là đốt vẫn có khói gây ô nhiễm độc hại.

Anh Vũ Tiến Mạnh - Phụ trách kiểm soát nhiễm khuẩn, Trung tâm y tế Cát Hải chia sẻ, lò đốt cũ phải dùng dầu, khi đốt phải trực tiếp đưa rác vào với nhiệt độ cao nhất có thể để rác thành tro. Nay có máy móc mới đã đơn giản được nhiều công đoạn, sạch sẽ, gọn và an toàn cho người vận hành, giảm thiểu được rất nhiều độc hại cho môi trường.

Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) giữ một vị trí chiến lược trọng yếu trên vùng biển Đông, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo. Do đó, việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế tại Trung tâm Quân dân y Lý Sơn không chỉ đảm bảo chăm lo sức khỏe người dân, để người dân yên tâm bám biển còn có ý nghĩa an ninh quốc phòng trong đảm bảo sức khỏe cho lực lượng quân đội. Ông Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm cho biết trước đây chưa có biện pháp xử lý chất thải, không có lò đốt chất thải rắn mà tất cả xử lý bằng phương pháp chôn lấp. Từ khi triển khai mô hình quản lý chất thải y tế, trung tâm đã có máy xử lý rác thải y tế với công suất khoảng 12-15 kg/ngày từ hỗ trợ của Bộ Y tế.

" Khi máy được đưa vào hoạt động, chúng tôi sử dụng đảm bảo đạt chất lượng trong việc xử lý rác thải, không để ô nhiễm môi trường xung quanh như khi sử dụng lò đốt trước đây", ông Dương Tiến Thuận nói.

Mô hình quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế huyện đảo hiện được Bộ Y tế triển khai thí điểm từ năm 2021 trên 3 huyện đảo gồm Cát Hải ở Hải phòng, Lý Sơn ở Quảng Ngãi và Kiên Hải ở Kiên Giang. Từ ba huyện đảo thí điểm trên, dự án sẽ rút kinh nghiệm, xây dựng dự thảo hướng dẫn về Quản lý chất thải y tế tại các trung tâm y tế huyện đảo để trình Bộ Y tế phê duyệt. Đây là tài liệu để giúp các trung tâm y tế huyện đảo thực hiện tốt công tác quản lý chất thải y tế.

Anh Chi