Bộ Y tế: Số ca nguy kịch giảm mạnh sau một tháng thích ứng an toàn

Sau hơn một tháng thích ứng an toàn, số ca tử vong do Covid-19 trên toàn quốc giảm 46%; ca đang điều trị tại bệnh viên giảm 25%.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, sáng 20/11, Bộ Y tế báo cáo, trong hơn một tháng đầu tiên thực hiện quy định về thích ứng an toàn (11/10 đến 19/11), cả nước ghi nhận hơn 105.500 ca nhiễm cộng đồng. So với tháng trước đó, số ca nhiễm cộng đồng tăng 2,9%, nhưng ca tử vong và ca nặng, nguy kịch đều giảm mạnh; trong đó ca nặng, nguy kịch giảm 40% so với tháng trước.

Theo Bộ Y tế, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng đang có xu hướng tăng ở nhiều địa phương. Trong tuần vừa qua, số ca nhiễm cộng đồng tăng tại 35 tỉnh, thành. Nguyên nhân do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng, nhiều ca bệnh không có triệu chứng, không rõ nguồn lây, có liên quan đến người trở về từ vùng dịch.

Các ổ dịch tập trung tại các địa bàn đông dân cư, nhất là tại các địa phương có giao thương, đi lại lớn.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, sáng 20/11. Ảnh: TTX

Đến ngày 19/11, Việt Nam đã tiếp nhận 131,2 triệu liều vaccine; phân bổ 129,6 triệu liều; 1,6 triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận, đang kiểm định. Cả nước đã tiêm được hơn 106 triệu liều; gần 90% dân số trưởng thành tiêm một mũi; 53% dân số được tiêm đủ liều. Có 18 tỉnh, thành đang tiêm vaccine cho trẻ từ 12-17 tuổi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói cuộc họp hôm nay nhằm kiểm điểm tình hình sau hơn một tháng thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế về thích ứng an toàn với Covid-19. Ông yêu cầu đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, phân tích nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; các nội dung cần bổ sung, điều chỉnh để thực hiện tốt hơn mục tiêu vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát riển kinh tế - xã hội an toàn, bền vững trong thời gian tới.

Ngày 11/10, Chính phủ ban hành Nghị quyết quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", nêu mục tiêu hạn chế thấp nhất ca nhiễm, ca chuyển nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Viết Tuân