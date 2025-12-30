Bộ Y tế nhắc bác sĩ kê đơn thuốc 90 ngày giúp bệnh nhân ăn Tết

Bộ Y tế nhắc bác sĩ kê toa thuốc 60 ngày đối với bệnh nhân điều trị bệnh mạn tính đã ổn định, nhất là dịp lễ Tết để không phải đi lại lĩnh thuốc.

"Đề nghị cấp thuốc với số lượng tối đa phù hợp để người bệnh yên tâm điều trị, không phải làm thủ tục lĩnh thuốc trong các đợt lễ tết dài ngày", đại diện Bộ Y tế cho biết chiều 30/12. Đồng thời, dịp Tết dương lịch và Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhân viên y tế cơ sở cần hướng dẫn người bệnh tự theo dõi sức khỏe và đến cơ sở khám chữa bệnh nếu có bất thường.

Nhắc nhở này được Bộ Y tế đưa ra sau 6 tháng cho phép kê đơn thuốc tối đa lên 90 ngày song nhiều bệnh nhân phản ánh không được cấp thuốc ngoại trú dài ngày mặc dù tình trạng bệnh đã ổn định.

Trong công văn gửi các Sở Y tế địa phương cùng ngày, Bộ Y tế cũng đề nghị bảo đảm việc kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày phù hợp, không phân biệt người bệnh có thẻ BHYT và người bệnh không có thẻ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người bệnh. Nhân viên y tế cần được tập huấn về thủ tục, quy trình khám chữa bệnh, quyền lợi của người bệnh, quyền lợi BHYT với Danh mục bệnh, nhóm bệnh được áp dụng kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày.

Bác sĩ phải hướng dẫn bệnh nhân một cách cụ thể, đầy đủ nội dung về sử dụng thuốc, khám lại khi có bất thường. Cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm khi không hướng dẫn hoặc hướng dẫn không đầy đủ gây phiền hà, ảnh hưởng đến quyền lợi, an toàn của người bệnh.

Bác sĩ khám bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP HCM cơ sở 2, TP Thủ Đức. Ảnh: Quỳnh Trần

Hồi 1/7, Bộ Y tế cho phép 252 loại bệnh, chủ yếu là mạn tính, được bác sĩ kê đơn thuốc trên 30 ngày đến ba tháng nhằm giảm gánh nặng cho người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi hoặc sống ở vùng xa. Đây được xem là bước đột phá, giải quyết những bất tiện kéo dài nhiều năm qua.

Danh mục được áp dụng gồm 16 nhóm bệnh như nhiễm trùng, ký sinh trùng, rối loạn máu, bệnh tâm thần, nội tiết, dinh dưỡng và chuyển hóa. Các bệnh phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, rối loạn lo âu và trầm cảm đều nằm trong danh sách này.

Ngoài ra, viêm gan B mạn tính, HIV/AIDS, suy giáp, suy tuyến yên, Parkinson, Alzheimer, sa sút trí tuệ cũng được áp dụng. Một số bệnh về máu và miễn dịch như Thalassemia, xơ cứng cột bên teo cơ, và một số bệnh phụ khoa ở tuổi vị thành niên được kê đơn dài ngày.

TS.BS Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết danh mục này được lấy ý kiến từ hơn 20 bệnh viện tuyến cuối thuộc nhiều chuyên khoa và thẩm định qua các hội đồng chuyên môn. Tuy nhiên, không phải cứ mắc bệnh trong danh mục là đương nhiên được cấp thuốc 90 ngày.

"Việc kéo dài thời gian kê đơn cần thận trọng. Bác sĩ sẽ đánh giá từng trường hợp cụ thể để quyết định số ngày cấp thuốc, có thể là 30, 60 hoặc tối đa 90 ngày", TS Dương cho hay. Nếu bệnh có diễn biến bất thường hoặc không thể tái khám đúng hẹn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám lại và điều chỉnh phác đồ.

Trước đây, theo Thông tư 52/2017, các bệnh viện chỉ được kê đơn ngoại trú tối đa 30 ngày. Quy định này khiến nhiều bệnh nhân mạn tính dù đã ổn định và đơn thuốc không thay đổi vẫn phải hàng tháng xếp hàng từ sáng đến trưa chỉ để nhận thuốc.

Lê Nga