Bộ Y tế 'nâng cấp' giám sát thị trường sữa

Bộ Y tế đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch giám sát, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt sữa cho trẻ nhỏ.

Trong công văn gửi địa phương hôm 4/3, Bộ Y tế còn yêu cầu xây dựng phương pháp thử xác định độc tố cereulide (độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus) với nền mẫu sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ để phòng ngừa sự cố về an toàn thực phẩm và kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng. Địa phương cần kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu.

Các viện Kiểm nghiệm, Dinh dưỡng, Pasteur, Vệ sinh dịch tễ phải chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm xác định độc tố cereulide với nền mẫu sữa và các sản phẩm dinh dưỡng. Việc chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm phải đảm bảo độ tin cậy của kết quả và thống nhất giới hạn phát hiện của phương pháp để sử dụng trong hoạt động kiểm nghiệm.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh gần đây một số quốc gia tiến hành thu hồi một số lô sản phẩm sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide có thể gây hại cho trẻ nhỏ. Hai tháng qua, cuộc khủng hoảng sữa bột lớn nhất thập kỷ bao trùm ngành thực phẩm thế giới khi 3 "gã khổng lồ" Nestlé, Danone và Lactalis đồng loạt thu hồi hàng triệu sản phẩm tại hơn 70 quốc gia.

Việt Nam cũng yêu cầu dừng lưu thông, rà soát thu hồi các sản phẩm có trên thị trường.

Cereulide là một hợp chất hữu cơ vòng có độc tính (depsipeptide), do vi khuẩn Bacillus cereus sản sinh. Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo đặc tính nguy hiểm nhất của cereulide là độ bền nhiệt cao. Các phương pháp xử lý thông thường như đun nấu hay pha sữa bằng nước sôi đều không thể vô hiệu hóa hay tiêu diệt độc tố này. Khi xâm nhập cơ thể, cereulide kích thích dây thần kinh phế vị truyền tín hiệu đến trung tâm gây nôn ở não bộ chỉ sau 1 đến 6 giờ. Do chức năng thải độc ở trẻ còn non nớt, độc tố có thể tấn công trực tiếp vào ty thể tế bào, dẫn đến nguy cơ suy gan cấp hoặc biến chứng đa tạng.

Lê Nga