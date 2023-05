Bộ Y tế khuyến cáo cách phòng nhiễm độc tố botulinum

Ăn chín uống sôi, chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không tiêu thụ sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc bị biến dạng, không tự đóng kín thực phẩm và để kéo dài trong ngăn đá là khuyến cáo từ Bộ Y tế

Khuyến nghị được Cục Quản lý an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, nêu trong bối cảnh các ca nhiễm độc tố botulinum tăng trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người dân. Các khuyến cáo của Bộ Y tế đã liên tục được đưa ra từ tháng 3, sau sự việc nhiều người ngộ độc botulinum do ăn cá chép muối ủ chua.

Cụ thể, ngoài khuyến nghị cho người dân, Bộ Y tế còn yêu cầu Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM kiểm tra các cơ sở kinh doanh, sản xuất giò chả kém an toàn; đình chỉ ngay các cơ sở gây hoặc có nguy cơ gây ngộ độc. Đồng thời, việc này cần thực hiện với các cơ sở kinh doanh, sản xuất thức ăn đường phố.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cũng truyền thông cho người dân không sử dụng các sản phẩm giò chả không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Với các cơ sở sản xuất, Bộ Y tế khuyến cáo cần sử dụng các nguyên liệu an toàn, tuân thủ quy định về vệ sinh, an toàn, khử khuẩn nghiêm ngặt khi chế biến đồ hộp.

Ngoài ra, khi có ngộ độc xảy ra, bệnh nhân cần được cấp cứu, điều trị kịp thời; các đơn vị y tế chuẩn bị phác đồ và nhân lực, từ đó giảm thiểu hậu quả lên sức khỏe người dân.

Từ ngày 13/5 đến nay, lần lượt 5 người ở TP Thủ Đức ngộ độc botulinum do ăn giò lụa bán dạo và một người nghi do ăn mắm. Trong đó, ba em bé 10-14 tuổi được dùng thuốc giải độc, điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện diễn tiến cải thiện, một em sắp xuất viện. Ba ca còn lại chỉ được điều trị hỗ trợ vì cả nước cạn thuốc giải độc BAT. Tuy nhiên, một bệnh nhân đã qua đời trước khi được truyền một trong 6 lọ thuốc giải độc mà WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) tài trợ. Hai bệnh nhân ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng không kịp sử dụng thuốc do đã hết thời gian "vàng".

Tối 25/5, hai mẫu giò lụa từ nhà bệnh nhân và cơ sở sản xuất ở TP Thủ Đức đều cho kết quả âm tính độc tố botulinum, song cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân ngộ độc.

Đại diện Phòng Y tế TP Thủ Đức cho biết đang xem xét để quyết định mức xử phạt đối với cơ sở sản xuất giò lụa này. Nguyên nhân là cơ sở hoạt động gần hai tháng nhưng không có giấy phép cũng như bảng hiệu.

Botulinum là loại độc tố thần kinh cực mạnh, sinh ra bởi vi khuẩn yếm khí - loại vi khuẩn ưa môi trường kín như thức ăn đóng hộp, hoặc môi trường thực phẩm không đủ tiêu chuẩn kiềm chế vi khuẩn phát triển.

Triệu chứng nhiễm độc là đau bụng, đau cơ, mệt mỏi, nhìn mờ hay nhìn đôi, khô miệng, nói khó, nuốt khó, sụp mi mắt, yếu cơ toàn thân. Cuối cùng, bệnh nhân khó thở, không thở được do liệt các cơ hô hấp. Các dấu hiệu này xuất hiện chậm hay nhanh tùy thuộc vào lượng botulinum ăn phải.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên ăn chín uống sôi, chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng và an toàn. Thận trọng với thực phẩm đóng kín có mùi vị hoặc màu sắc thay đổi, đồ hộp bị phồng, hở.

Mỹ Ý