Bộ Y tế: 'Không chủ quan với biến thể mới JN.1 ở TPHCM'

JN.1 được WHO xếp vào nhóm biến thể Covid cần quan tâm, hiện chưa có bằng chứng độc lực của virus nghiêm trọng nhưng số ca mắc lại tăng.

TS.BS Hoàng Minh Đức, Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nêu thông tin trên tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch năm 2024, ngày 24/1. Theo ông Đức, người dân không nên quá hoang mang nhưng cũng không được chủ quan.

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM, cho biết qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của nCoV ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12/2023 trên địa bàn.

Cụ thể, 12/16 bệnh nhân (75%) nhiễm biến thể phụ của Omicron JN.1, ngoài ra có một ca nhiễm biến thể JN.1.1; 2 ca BA.2.86.1 và 1 ca XDD. Dấu hiệu đáng lo ngại là số ca nhập viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới do Covid-19 tăng trong 6 tuần gần đây.

"Các bệnh viện trên địa bàn đang theo dõi sát các ca Covid nhập viện", bà Nga nói, thêm rằng hiện có 94 bệnh nhân nội trú, trong đó 17 ca nặng phải thở oxy, không có người tử vong.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cũng cho biết dịch Covid vẫn diễn biến phức tạp. Thế giới ghi nhận gần 10.000 ca tử vong do Covid-19 trong tháng 12/2023, số nhập viện cũng tăng 42% so với tháng trước đó. Trong khi miễn dịch đáp ứng do mắc bệnh hoặc tiêm chủng giảm dần theo thời gian. nCoV liên tục biến đổi, gần đây nhất là biến thể JN.1 đang tăng nhanh trên toàn cầu.

Trong 2 tuần đầu 2024, nước ta ghi nhận 419 ca mắc và nhập viện tại 39 tỉnh, thành phố. Số mắc tăng 2,4 lần so với 2 tuần trước đó, số ca nhập viện tăng nhưng không có trường hợp nặng, hệ thống điều trị hiện vẫn đáp ứng hiệu quả.

"Chúng ta không lo lắng, lo sợ nhưng phải chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh để bảo đảm đón Tết an toàn, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh chủ động, hiệu quả", bà Lan nói.

Các chuyên gia nhận định dịch bệnh diễn biến chưa ổn định, khó lường, luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Tỷ lệ tiêm chủng ở một số nơi còn thấp, chưa đạt tiến độ. Việc mua sắm, đấu thầu còn khó khăn dẫn đến thiếu vaccine, sinh phẩm trong một số thời điểm...

Do đó, các địa phương cần đẩy mạnh dự phòng, giám sát và kiểm soát dịch; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát dựa vào sự kiện để phát hiện sớm ca bệnh, tác nhân gây bệnh ngay từ cửa khẩu, tại cơ sở y tế và trong cộng đồng để xử lý kịp thời, triệt để.

Cơ sở y tế tổ chức thu dung, điều trị tốt bệnh nhân. Người dân nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi bảo vệ sức khỏe và thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch.

Lê Nga