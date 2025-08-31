Bộ Y tế hướng dẫn cách xử trí khi bị cuốn vào đám đông xem diễu binh

Khi bị cuốn vào đám đông, bạn cần bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn, giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, tránh ngạt thở, bước theo nhịp chuyển động của dòng người và không được dừng lại.

Ngày 31/8, Bộ Y tế hướng dẫn như trên trong bối cảnh các sự kiện dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thu hút đông người tham dự. Trong các buổi diễu binh, diễu hành, tụ tập đông người tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe như kiệt sức, bệnh lý cấp tính, chen lấn hoặc ngạt khí.

Ngành y tế Hà Nội ghi nhận 482 người phải cấp cứu trong khi xem các đợt sơ - tổng duyệt diễu binh, nhiều trường hợp té ngã, hạ canxi, say nắng. Trong đó, buổi tổng duyệt hôm 30/8 xảy ra nhiều trường hợp cấp cứu tại chỗ nhất.

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết hàng nghìn nhân viên y tế với hàng trăm đội cấp cứu ứng trực tại nhiều khu vực phục vụ sự kiện A80. Các lều thuốc y tế được bố trí để đảm bảo cấp cứu ban đầu, phân loại và chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế khi cần thiết. Người dân được khuyến khích cài đặt ứng dụng A80 trên điện thoại thông minh để dễ dàng xác định vị trí các điểm ứng trực y tế.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước. Trang phục gọn gàng, lịch sự, đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê. Mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ. Mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như ô, mũ, quạt tay... Chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Khi tham dự thì tránh chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét. Đồng thời, thông qua app A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có phương án dự phòng cho bản thân hay người xung quanh khi xảy ra tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Các lều y tế được trang bị đầy đủ máy móc. Ảnh: Lê Hảo

Trường hợp có tình huống khẩn cấp, cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng. Không hoảng loạn chạy, xô đẩy. Tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người. Quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

"An toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức", Bộ Y tế khuyến cáo.

Nếu bị ngã trong đám đông, cần bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng và tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.