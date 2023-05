Bộ Y tế: 'Đại dịch chưa kết thúc'

Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết đại dịch tại Việt Nam chưa kết thúc, dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của Covid-19 trên toàn cầu.

Thông tin được GS.TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Y tế dự phòng, cho biết tại cuộc gặp báo chí chiều 8/5, thêm rằng từ khi Covid-19 xuất hiện, Việt Nam chỉ công bố dịch trên toàn quốc chứ không phải tình trạng khẩn cấp. Vì vậy việc WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp do Covid-19 mang ý nghĩa toàn cầu, không đại diện các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

"Đại dịch chưa kết thúc", ông Lân nói, khuyến cáo người dân không được chủ quan. Ông lý giải Covid-19 đi bất cứ nơi đâu cùng với con người, vượt qua hàng rào hành chính. Nó mang tính toàn cầu chứ không phải vấn đề của một quốc gia. Trên thế giới vẫn xuất hiện những làn sóng dịch mới, có khu vực giảm, có nơi lại tăng. Như hiện Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, số ca nhiễm tăng, ghi nhận trung bình khoảng 2.000 ca mới mỗi ngày.

"Bản thân Covid-19 vẫn luôn thay đổi", Cục trưởng Y tế dự phòng nói, dẫn chứng đầu tháng 5 WHO công bố có 900 biến chủng của Omicron, cần phải cảnh giác.

Như vậy, trong bối cảnh này, Việt Nam ứng phó với Covid-19 như thế nào? Ông Lân cho hay Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch ứng phó Covid-19 trong tình hình mới nhằm quản lý bền vững. "Kế hoạch này gồm các nội dung vừa củng cố vừa tăng cường, lồng ghép giám sát có trọng điểm bên cạnh giám sát thường xuyên", ông nói.

Đại diện Bộ Y tế không cho biết rõ đã có thể xem Covid-19 là bệnh lưu hành thông thường chưa. Biện pháp phòng chống hiện nay vẫn tiếp tục là 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm vaccine phòng bệnh cùng với thuốc điều trị, y thức người dân. Mục đích hạn chế virus lây lan, giảm bệnh nhân nặng nhập viện, đồng thời nâng cao năng lực hệ thống y tế, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống của dịch. Đây cũng là những biện pháp Việt Nam triển khai xuyên suốt thời gian qua phù hợp với tình hình, thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả.

Về chủ trương tiêm vaccine Covid-19, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết sẽ lồng ghép vào chương trình tiêm chủng mở rộng, khuyến cáo người dân tiêm ngừa. "Thời gian tới không tổ chức tiêm vaccine Covid-19 liên tục thường xuyên như trước đây mà lồng ghép vào công tác tiêm chủng mở rộng, mỗi trạm y tế sẽ có 3-4 buổi tiêm một tháng", bà Hồng nói.

Từ tháng 3/2020 đến nay, chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất lịch sử được triển khai, ban đầu ưu tiên lực lượng trên tuyến đầu chống dịch, sau đó miễn phí toàn dân. Đến nay Việt Nam đã tiêm hơn 266 triệu liều vaccine trên cả nước, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Hiện, Việt Nam tiếp tục triển khai tiêm mũi ba, bốn.

Bà Hồng khuyến cáo tiêm mũi bổ sung, nhắc lại trong thời gian tới là hết sức cần thiết và "có đủ vaccine" tập trung tiêm nhóm nguy cơ cao (người già, mắc bệnh nền, suy giảm miễn dịch...).

Chiều 7/5, Bộ Y tế ghi nhận thêm gần 2.000 ca nhiễm mới, 75 bệnh nhân đang thở oxy. Trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày một ca tử vong. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến nay là hơn 43.000, tỷ lệ 0,4% tổng ca nhiễm.

Về điều trị, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Khám Chữa bệnh, cho biết, từ tháng 4 đến nay, tất cả ca bệnh tử vong chủ yếu ở người cao tuổi, bệnh nền, không có trường hợp người trẻ tuổi tử vong. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại bệnh viện là 0,47%, cao hơn so với các bệnh truyền nhiễm khác (0,09%), do vậy không được chủ quan.

Để giảm tử vong, ông Khoa cho rằng tiếp tục cảnh giác, phát hiện sớm trường hợp bệnh, nâng cao năng lực hệ thống hồi sức, hạn chế lây nhiễm chéo, người ra vào bệnh viện phải mang khẩu trang.

Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM, quận 5, điều trị người mắc Covid-19, tháng 4/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Lý giải vì sao chưa thể xem Covid-19 như cúm mùa, bà Angela Pratt, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam, cho rằng cúm thường vào mùa đông thì Covid không theo mùa nào. Covid vẫn còn là bệnh mới, thế giới mới có 4 năm làm quen với căn bệnh này, trong khi các chuyên gia đã có hàng chục năm nghiên cứu về cúm mùa. Do đó, dù WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp do Covid, dịch vẫn không chấm dứt hay bớt nguy hiểm hơn.

"Đây chưa phải là lúc để nghỉ ngơi mà vẫn phải đề cao cảnh giác và có biện pháp ứng phó phù hợp", bà Angela Pratt nói, thêm rằng Việt Nam cần duy trì năng lực quốc gia đã đạt được trong thời gian qua và chuẩn bị nguồn lực, vật lực, sẵn sàng khi tình hình thay đổi. Bà ủng hộ đưa tiêm phòng vaccine Covid-19 vào chương trình tiêm chủng mở rộng.

Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu, tại cuộc họp báo ở Thụy Sĩ tối 5/5. Đây là động thái quan trọng để chấm dứt đại dịch đã giết chết gần 7 triệu người, làm điêu đứng các nền kinh tế gần ba năm qua. Các quốc gia chuyển từ chế độ khẩn cấp sang quản lý bệnh này cùng với các bệnh truyền nhiễm khác.

WHO tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp về Sức khỏe Cộng đồng (PHEIC) do Covid-19 vào ngày 30/1/2020, vài tuần sau khi nCoV được phát hiện tại Trung Quốc. Mục tiêu đẩy nhanh những nghiên cứu, tăng khoản viện trợ cho các biện pháp y tế công cộng để ngăn chặn dịch bệnh.Khi ấy, thế giới mới ghi nhận dưới 100 ca nhiễm, không trường hợp nào tử vong. Sau đó, dịch bùng phát nhanh. Các nước lần lượt tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đối với Covid-19.

Lê Nga