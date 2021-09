Bộ Y tế cảnh báo thuốc molnupiravir bán trái phép

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế, cảnh báo tình trạng các loại thuốc như kháng virus molnupiravir, liên hoa thanh ôn… được quảng cáo điều trị Covid-19 trái phép trên mạng xã hội.

"Các thuốc này chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành, được gắn mác hàng 'xách tay' hoặc thuốc đang trong thời gian thử nghiệm lâm sàng, được rao bán với giá vài triệu đồng một hộp", Cục Quản lý Dược thông tin, ngày 29/9.

Lực lượng chức năng gần đây liên tiếp bắt giữ nhiều lô thuốc quảng cáo trái phép điều trị Covid-19, tại Hà Nội và TP HCM, đều không có nguồn gốc, chứng từ. Bộ Y tế cũng ghi nhận khi một vài loại thuốc được đưa vào phác đồ điều trị thì xuất hiện tình trạng rao bán trên mạng càng nhiều. Trong đó, nhiều loại thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng phòng, trị Covid-19, đã bị Bộ Y tế thu hồi.

"Phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh lưu hành thuốc điều trị Covid-19 nói chung và thuốc có dược chất molnupiravir nói riêng vì ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, điều trị bệnh", theo văn bản Cục Quản lý Dược gửi các đơn vị liên ngành.

Molnupiravir là thuốc kháng virus hiện được Bộ Y tế cấp phát miễn phí cho F0 điều trị tại nhà. Thuốc hiện trong quá trình thử nghiệm, chưa được bán trên thị trường.

Cục Quản lý Dược đề nghị xử lý đối với các trang điện tử đã đưa thông tin quảng cáo những sản phẩm này; các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc; thông tin, quảng cáo thuốc không đúng quy định, quảng cáo quá công dụng của thuốc; tăng giá thuốc bất hợp lý; lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19.

Họp báo hôm 21/9, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu (Phó giám đốc Sở Y tế TP HCM), cũng cho biết đang có tình trạng rao bán gói thuốc C (thuốc kháng virus molnupiravir) trên mạng. Theo nguyên tắc, gói thuốc C sử dụng tại nhà, cộng đồng hay bệnh viện dã chiến, đều phải được quản lý chặt chẽ. Nếu thuốc chưa sử dụng hết, bệnh nhân phải trả về cho Sở Y tế. Khi nhận một số thông tin có tình trạng gói thuốc C được rao bán, Sở Y tế đã gửi văn bản đến các cơ sở y tế để nhắc nhở quy định sử dụng và quản lý chặt gói thuốc này.

Đầu tháng 9, cơ quan chức năng TP HCM cũng phát hiện gần 10.000 hộp thuốc nhãn hiệu Trung Quốc được gọi là liên hoa thanh ôn. Toàn bộ số thuốc chưa được phép lưu hành và không có hóa đơn chứng từ, được quảng cáo là thuốc điều trị Covid-19, đang được bán lén lút cho người dân trong nước.

Thuốc kháng virus molnupiravir được cấp phát miễn phí cho F0 nhẹ để điều trị Covid-19. Ảnh: HCDC

Lê Nga