Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch tả xâm nhập Việt Nam

Dịch tả đang bùng phát phức tạp trên toàn cầu, số người chết tăng mạnh, Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ bệnh xâm nhập, khuyến cáo người dân cẩn trọng.

Ngày 7/9, Bộ Y tế đưa khuyến cáo trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo về diễn biến phức tạp của dịch tả thế giới. Tính đến cuối tháng 8/2025, toàn cầu ghi nhận hơn 409.000 ca mắc và 4.700 người tử vong tại 31 quốc gia. Dù số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái, số trường hợp tử vong lại tăng 46%. WHO đánh giá nguy cơ lây lan trong và giữa các quốc gia là "rất cao" do quy mô, mức độ nghiêm trọng của các đợt bùng phát hiện tại.

Đại diện Bộ Y tế cho biết Việt Nam đã không ghi nhận ca bệnh tả nào trong 12 năm qua. Tuy nhiên, với hoạt động giao lưu thương mại, du lịch quốc tế rộng mở, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng là hoàn toàn có thể xảy ra. Bộ yêu cầu người trở về từ các quốc gia, khu vực đang có dịch cần tự theo dõi sức khỏe trong 5 ngày và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.

Tả là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn Vibrio cholerae gây ra, lây theo đường tiêu hóa, chủ yếu qua ăn uống. Triệu chứng điển hình là tiêu chảy và nôn ói ồ ạt, dẫn đến mất nước, rối loạn điện giải nghiêm trọng, tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời. Khoảng 75% người nhiễm vi khuẩn tả không có biểu hiện bệnh, tuy nhiên họ vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường trong vòng 7 - 14 ngày. Trong số những người có biểu hiện triệu chứng, 80% là ở thể nhẹ và vừa, 20% có biểu hiện mất nước nặng.

Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, đặc biệt là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Cần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm bằng cách "ăn chín, uống sôi", bảo vệ nguồn nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như tiêu chảy cấp, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc tại nhà.

Lê Nga