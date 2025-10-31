Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ 'dịch chồng dịch' cuối năm

Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng mạnh trong tháng 10, cùng lúc Covid-19, cúm mùa vẫn lưu hành, Bộ Y tế lo ngại nguy cơ "dịch chồng dịch" bùng phát dịp Thu - Đông.

Trong báo cáo công tác y tế tháng 10, công bố hôm 29/10, Bộ Y tế nhận định tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Thời tiết chuyển mùa kết hợp tác động của biến đổi khí hậu là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh đường hô hấp, tiêu hóa, phát triển và lây lan.

Sốt xuất huyết là dịch bệnh đáng lo ngại nhất khi cả nước ghi nhận 24.250 ca mắc mới trong tháng, bao gồm 6 trường hợp tử vong. Từ tháng 12/2024 đến nay, tổng số ca mắc đã vượt 110.500, trong đó 23 người chết. So với cùng kỳ năm ngoái, số ca mắc tăng 16,8%; số ca tử vong cao hơn hai trường hợp.

Các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM đang đối mặt với sự gia tăng liên tục của dịch. Tại TP HCM, chỉ riêng tuần qua đã có thêm 2.200 ca, nâng tổng số ca từ đầu năm lên hơn 48.000. Các huyện Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Cần Giờ là những điểm nóng có tỷ lệ mắc trên 100.000 dân cao. Tương tự, Hà Nội cũng ghi nhận gần 4.000 ca từ đầu năm, dự báo dịch sẽ tiếp tục tăng theo chu kỳ hàng năm.

Các bác sĩ cấp cứu cho một bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại Bệnh viện Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Tình hình ở miền Tây cũng đáng báo động khi số ca mắc và ca nặng tăng nhanh trên diện rộng. Tại Cần Thơ, số ca mắc hàng tháng tăng vọt từ mức trung bình 40 lên gần 200 ca trong những tháng gần đây, đưa tổng số ca toàn thành phố lên 3.472, gấp đôi so với đầu tháng 8. Các tỉnh lân cận như Vĩnh Long và Đồng Tháp cũng ghi nhận số ca lần lượt là 5.250 và 4.100, tăng 105% và 135%.

Theo các chuyên gia, dịch sốt xuất huyết năm nay không chỉ tăng về số lượng mà còn ghi nhận nhiều trường hợp diễn biến nặng, biến chứng nguy hiểm như sốc, tổn thương gan, tụt huyết áp. Yếu tố thời tiết El Nino với nền nhiệt cao được cho là nguyên nhân chính. Ngoài ra, dịch có dấu hiệu phá vỡ quy luật chu kỳ 4-5 năm, đòi hỏi công tác phòng chống phải được tăng cường.

Bên cạnh sốt xuất huyết, các bệnh truyền nhiễm khác cũng gia tăng. Cả nước có thêm hơn 12.600 ca tay chân miệng trong tháng 10, nâng tổng số ca từ đầu năm lên 58.500. Bệnh viêm màng não do não mô cầu cũng tăng đột biến với 84 ca mắc, tăng 70 trường hợp so với cùng kỳ. Trong khi đó, Covid-19 ghi nhận hơn 15.000 ca từ đầu năm, 3 người tại TP HCM tử vong vì virus này.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, nhấn mạnh nếu các địa phương không triển khai biện pháp phòng chống quyết liệt ngay từ đầu mùa, nguy cơ dịch bùng phát cuối năm 2025 là rất lớn.

Trước bối cảnh này, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chủ động kiểm soát dịch, giám sát chặt chẽ tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch ngay từ ca bệnh đầu tiên. Bộ cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Đến tháng 10, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận khoảng 21 triệu liều vaccine, đảm bảo cung ứng đủ cho quý IV/2025 và duy trì đến giữa năm 2026.

