Bộ Y tế cảnh báo 3 dịch bệnh tăng mạnh dịp sát Tết

Bộ Y tế lo ngại nguy cơ dịch chồng dịch khi số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng và viêm màng não do não mô cầu đồng loạt tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, trong bối cảnh nhu cầu đi lại dịp Tết rất lớn.

Báo cáo công tác y tế tháng 12 đánh giá tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Thời tiết chuyển mùa kết hợp với mật độ giao thương gia tăng dịp cuối năm tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan, đặc biệt qua đường hô hấp và tiêu hóa.

Truyền dịch cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Sốt xuất huyết diễn biến căng thẳng nhất với hơn 24.600 ca mắc và 5 trường hợp tử vong chỉ trong tháng qua. Tính từ tháng 12/2024 đến nay, hệ thống giám sát ghi nhận hơn 181.200 bệnh nhân và 43 người chết, tăng 33% về số ca mắc và 17 ca tử vong so với cùng kỳ. Dịch tập trung chủ yếu tại phía Nam, trong đó TP HCM tích lũy hơn 64.000 ca từ đầu năm 2025. Các điểm nóng có tỷ lệ mắc cao trên 100.000 dân tập trung tại khu vực Đông Nam Bộ như Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng và Bến Cát (Bình Dương cũ). Tại miền Bắc, Hà Nội ghi nhận hơn 6.000 bệnh nhân và dự báo tiếp tục tăng theo chu kỳ.

Bệnh tay chân miệng cũng ghi nhận mức tăng 26% so với năm trước. Riêng tháng 12, cả nước phát hiện hơn 17.600 ca, nâng tổng số tích lũy trong năm lên trên 96.000 trường hợp, trong đó một ca tử vong. Số liệu cho thấy dịch diễn biến trái chiều tại hai đầu đất nước. Hà Nội có số mắc tăng gấp đôi cùng kỳ, đạt hơn 6.000 ca. TP HCM ghi nhận khoảng 37.000 ca, với mật độ lây nhiễm cao tại Nhà Bè, Bình Tân và Côn Đảo.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu tăng đột biến với 104 ca, cao hơn cùng kỳ 80 trường hợp. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm cũng ghi nhận sự lưu hành của các tác nhân khác. Covid-19 có hơn 15.000 ca mắc trong năm với 3 ca tử vong. Sốt phát ban nghi sởi ghi nhận hơn 117.600 trường hợp, trong đó 11 ca tử vong dương tính với sởi.

Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc đặc trị, dễ gây biến chứng sốc, suy đa tạng và chảy máu ồ ạt khiến bệnh nhân tử vong nhanh nếu không kiểm soát kịp thời. Tay chân miệng nguy hiểm không kém khi tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh và tim mạch, gây viêm não hoặc phù phổi cấp ở trẻ nhỏ. Đặc biệt, viêm màng não do não mô cầu được ví như "sát thủ" với diễn tiến thần tốc, có thể đoạt mạng người khỏe mạnh chỉ trong 24 giờ sau khởi phát. Ngay cả khi qua khỏi cơn nguy kịch, người bệnh vẫn đối mặt rủi ro di chứng vĩnh viễn như điếc, đoạn chi hay chậm phát triển trí tuệ. Việc ba loại dịch bệnh nguy hiểm này cùng bùng phát dịp cận Tết tạo gánh nặng lớn lên hệ thống điều trị và đe dọa trực tiếp tính mạng người dân.

Trước nguy cơ bùng phát diện rộng, cơ quan chuyên môn yêu cầu các địa phương siết chặt giám sát tại cửa khẩu, cộng đồng và xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện ca đầu tiên. Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hiện đã tiếp nhận khoảng 23 triệu liều vaccine các loại, đảm bảo nguồn cung duy trì đến giữa năm 2026.