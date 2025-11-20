Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý tình trạng 'cò' rao bán suất ngoại giao nhà ở xã hội

Đánh giá tình trạng "cò hồ sơ", rao bán suất ngoại giao gây méo mó chính sách, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương xử lý và công bố công khai.

Bộ Xây dựng vừa có công văn yêu cầu các địa phương chấn chỉnh việc nộp hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội. Bộ cho biết thời gian qua, một số dự án loại nhà ở này khi được chủ đầu tư mở bán xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn, giành chỗ xếp hàng. Nhiều người dân xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự để giữ suất.

Điều này tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp gây mất an ninh trật tự, phát sinh "cò hồ sơ", gây bức xúc và ảnh hưởng đến hiệu quả chính sách của Nhà nước. Bộ nhìn nhận nếu không chấn chỉnh kịp thời, đây sẽ là môi trường thuận lợi để các loại "cò mồi" nhận tiền lo hồ sơ, rao bán "suất ngoại giao" trái phép, ảnh hưởng đến lòng tin của người dân và gây khó khăn cho việc quản lý.

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kiểm tra, xử lý hành vi môi giới trái phép, "cò mồi" thu tiền đặt chỗ, thu phí "bảo đảm hồ sơ trúng", rao bán suất ngoại giao. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị công bố công khai để cảnh báo người dân. Địa phương cũng cần tăng hậu kiểm, thu hồi căn hộ với trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng sai quy định.

Người dân chờ vào lấy phiếu thứ tự nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội CT3 Kim Chung ngày 17/11. Ảnh: Nguyễn Hưng

Với trường hợp nộp hồ sơ mua nhà xã hội trực tiếp, Bộ yêu cầu các chủ đầu tư bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân chia theo khung giờ hoặc theo khu dân cư, tránh tập trung tại một thời điểm. Họ cũng phải có phương án dự phòng khi số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp cận.

Bộ khuyến khích ứng dụng công nghệ số, tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online để giảm tải lượng người đến trực tiếp.

Theo ghi nhận của VnExpress, tình trạng xếp hàng xuyên đêm chờ đăng ký mua nhà ở xã hội diễn ra phổ biến tại Thủ đô thời gian qua khi nhiều dự án bắt đầu mở bán. Đơn cử tại nhà ở xã hội CT3 Kim Chung (xã Đông Anh) mở bán từ ngày 17/11, sau hai ngày đã có 2.500 người bấm nút và nhận lịch hẹn nộp hồ sơ. Mới đây, đơn vị này đã tăng số lượng hồ sơ giải quyết mỗi ngày từ 50 lên 80 từ ngày 25/11 và 100 hồ sơ từ 1/12.

Tháng trước, thời điểm khu nhà xã hội tại xã Đông Anh của Tổng công ty 319 nhận hồ sơ, hàng trăm người cũng đổ về xếp hàng từ tối hôm trước, chấp nhận thức cả đêm để chờ đến lượt.

Theo nhiều chuyên gia, tình trạng nhiều người "chen chân" mua nhà xã hội diễn ra trong bối cảnh thị trường thiếu nhà vừa túi tiền, trong khi dự án thương mại giá nhảy vọt lên quanh 100 triệu đồng một m2.

Ngọc Diễm