Bộ Xây dựng yêu cầu Sun Group hoàn thiện quy hoạch sân bay Côn Đảo

Bộ Xây dựng yêu cầu Sun Group sớm thực hiện hồ sơ quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo, báo cáo trước ngày 25/12.

Theo Bộ Xây dựng, đầu tháng 12, cơ quan này nhận được báo cáo từ Cục Hàng không về lập quy hoạch sân bay Côn Đảo. Trong đó, Cục đã hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group) phối hợp việc lập quy hoạch dự án này.

Theo cam kết, doanh nghiệp dự kiến hoàn thành nghiên cứu ban đầu về quy mô quy hoạch sân bay Côn Đảo trước ngày 5/9. Việc lập, trình hồ sơ nhiệm vụ và quy hoạch sân bay hoàn thiện vào giữa tháng 11.

Tuy nhiên đến nay, Sun Group chưa hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo. Vì vậy, Bộ yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện và báo cáo tiến độ lập, hoàn thiện quy hoạch sân bay Côn Đảo trước ngày 25/12. Trong quá trình xây dựng hồ sơ quy hoạch, doanh nghiệp cũng cần phối hợp với UBND TP HCM để phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển du lịch của đặc khu Côn Đảo.

Hồi tháng 5, Sun Group từng đề xuất tài trợ quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050. Sân bay Côn Đảo dự kiến được đầu tư, nâng cấp mở rộng theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Hiện tại, cảng hàng không này chỉ đón được các tàu bay nhỏ như ATR-72 hoặc tương đương do đường cất/hạ cánh hạn chế.

Máy bay ATR-72 tại sân bay Côn Đảo hồi giữa năm 2025. Ảnh: Anh Tú

Theo phương án đưa ra hồi cuối năm 2024 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập TP HCM), dự án nâng cấp tổng thể gồm các công trình khu bay, hoạt động bay, khu hàng không dân dụng, công trình dịch vụ hàng không để có thể tiếp nhận các loại máy bay cỡ lớn, thân rộng như Airbus A320, A321, A350, Boeing 787.

Sau khi hoàn thành, sân bay có thể đón các chuyến bay quốc tế từ các nước Đông Bắc Á và một số quốc gia châu Âu, châu Mỹ - nơi có tệp khách hàng cao cấp. Đồng thời, sân bay cũng có thể tiếp nhận các dòng máy bay quân sự phục vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo. Với phương án khai thác các loại tàu bay cỡ lớn, thân rộng, Bộ Xây dựng cho rằng cần rà soát, nghiên cứu điều chỉnh kích thước đường băng. Bộ sẽ nghiên cứu lập quy hoạch cảng hàng không Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 để điều chỉnh cho phù hợp.

Sun Group hiện là một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam từ bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng đến phát triển hạ tầng. Trong lĩnh vực hàng không, doanh nghiệp này là chủ đầu tư cảng hàng không quốc tế Vân Đồn hay dự án mở rộng sân bay Phú Quốc với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, họ cũng sở hữu hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways vừa được khai thác thương mại vào quý cuối năm nay.

Anh Tú