Bộ Xây dựng: Sẽ sửa hai luật về bất động sản trong 2026

Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở và Kinh doanh bất động sản trong năm sau để góp phần kéo giảm giá nhà.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Bộ Xây dựng mới đây, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết cơ quan này sẽ nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, Bộ tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, để thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, tạo nguồn cung nhà ở xã hội. Sau khi được Quốc hội thông qua, Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các văn bản hướng dẫn hai luật trên.

Giải pháp này được kỳ vọng góp phần kéo giảm giá nhà trong bối cảnh thị trường nhà ở liên tục tăng nóng thời gian qua. Ông Hùng nhìn nhận giá nhà đất có xu hướng tăng dần theo năm nhưng "chưa phản ánh đúng giá trị thực" do còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, gây mất cân đối cung - cầu. Cùng đó, cơ cấu sản phẩm ngày càng lệch pha, thiếu sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân. Tiến độ triển khai nhiều dự án vẫn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch.

Báo cáo của Bộ chỉ ra vài năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, bình quân 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Tương tự, giá các loại hình khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... đều tăng theo các năm.

Tại Hà Nội, quý III, phân khúc chung cư dao động trung bình mỗi m2 khoảng 70-80 triệu đồng, trong khi liền kề, biệt thự lên ngưỡng 100-200 triệu. Tương tự ở TP HCM, giai đoạn 2018-2024, giá căn hộ tăng từ 35 triệu lên hơn 91 triệu đồng một m2.

Bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Liên quan nguồn vốn, Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng cũng cho rằng có nhiều khó khăn trong việc kiểm soát dòng vốn tín dụng gián tiếp vào lĩnh vực bất động sản. Chênh lệch tỷ lệ vốn tín dụng vào nhà đất cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng toàn ngành, tiềm ẩn không ít rủi ro.

Ngoài sửa đổi hai luật quan trọng, ông Hùng cho hay Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản. Cơ quan này dự kiến hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà đất vào năm sau, đảm bảo kết nối liên thông từ Trung ương tới địa phương, giúp minh bạch thông tin thị trường.

Ngoài ra, Bộ cũng đẩy mạnh kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội đến 2030. Trong năm 2025, cả nước đã vượt kế hoạch đặt ra khoảng 2% với hơn 102.000 căn hoàn thành. Lũy kế đến hết năm nay, có gần 657.400 căn đang triển khai, đạt khoảng 62% chỉ tiêu của đề án.

Ngọc Diễm