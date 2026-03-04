Bộ Xây dựng: Nguồn cung bất động sản sẽ tăng mạnh năm nay

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung bất động sản năm 2026 dự kiến tăng mạnh nhờ gỡ vướng pháp lý, góp phần hạ nhiệt giá nhà.

Tại họp báo Chính phủ ngày 4/3, ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho biết thị trường bất động sản năm 2026 được kỳ vọng phục hồi rõ nét hơn nhờ hàng loạt vướng mắc pháp lý, vốn đã được tháo gỡ.

Theo ông Hưng, việc rà soát và sửa đổi các luật liên quan (Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản...) thời gian qua đã giúp xử lý và tái khởi động nhiều dự án tồn đọng. Bên cạnh đó, thủ tục hành chính được cắt giảm cũng giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

"Nguồn cung năm nay sẽ lớn hơn, đặc biệt là quỹ nhà từ các dự án đã hoàn thiện pháp lý và đủ điều kiện triển khai", ông nói.

Ông cũng cho rằng việc khơi thông nguồn cung sẽ góp phần điều tiết giá, giảm áp lực "sốt nóng" và tạo điều kiện cho người có nhu cầu ở thực tiếp cận nhà phù hợp thu nhập.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng cho rằng thanh khoản của thị trường có xu hướng phục hồi thực chất hơn, gắn với nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn, thay vì phụ thuộc vào chu kỳ tăng nóng ngắn hạn. Các phân khúc được ưu tiên phát triển gồm nhà ở xã hội, nhà cho công nhân và thương mại giá rẻ.

Ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) trả lời tại họp báo, ngày 4/3. Ảnh: VGP

Tuy nhiên, Phó cục trưởng Quản lý nhà và thị trường bất động sản thừa nhận thị trường vẫn chịu tác động từ biến động kinh tế vĩ mô, lãi suất, chi phí vốn, quy hoạch. Vì vậy, việc điều hành chính sách cần bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng và kiểm soát rủi ro.

"Thị trường dự báo sôi động trong trạng thái thận trọng, trong đó căn hộ và nhà ở phục vụ nhu cầu thực giữ vai trò dẫn dắt", ông nói.

Ông cũng thêm rằng xu hướng phân hóa sẽ rõ nét hơn, khi người mua và nhà đầu tư ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và uy tín chủ đầu tư. Đây sẽ là nền tảng để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, giảm đầu cơ và hướng tới tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.

Theo số liệu từ Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nguồn cung nhà ở mới trong năm ngoái ghi nhận tăng khoảng 50% so với 2024. Loạt dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tái khởi động hoặc phê duyệt mới tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Tây Ninh. Riêng 5 địa phương này đã có tới 1.759 dự án được "cởi trói".

Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng cho thấy trên cả nước hiện có 3.297 dự án nhà ở với quy mô khoảng 5,9 triệu căn, tổng vốn đầu tư hơn 7,42 triệu tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại và khu đô thị chiếm tỷ trọng áp đảo với hơn 5,2 triệu căn. Phân khúc nhà ở xã hội cũng ghi nhận những con số tích cực, với 698 dự án hơn 657.000 căn, tăng 13% so với cuối năm ngoái. Riêng năm nay, số lượng nhà ở xã hội hoàn thành vượt kế hoạch hơn 102%.

Tuy nhiên, giá bán tiếp tục leo thang và lệch pha phân khúc rõ rệt. Báo cáo của hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết tỷ trọng phân khúc 120-300 triệu đồng một m2 tăng mạnh ở cả Hà Nội và TP HCM, đạt lần lượt 11% và 28%, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Các phân khúc nhà ở khác như đất nền, biệt thự, liền kề, nhà ở riêng lẻ... cũng ghi nhận mức giá tăng cao, tới 30% trong năm, theo thống kê của VARS IRE. Quý IV/2025, giá nhà có dấu hiệu chững lại và đi ngang tại một số thị trường nhưng thực tế chưa ghi nhận dấu hiệu giảm.

Phương Dung