Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm

Giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng bình quân khoảng 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn lên tới 30%, theo Bộ Xây dựng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng tại phiên họp thứ 4 Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở, thị trường bất động sản, ngày 17/12, cả nước có 3.297 dự án ﻿nhà thương mại, nhà ở xã hội, đất nền, tổng quy mô 5,9 triệu căn, vốn đầu tư 7,42 triệu tỷ đồng.

Từ 2022 đến nay, thị trường bất động sản từng bước phục hồi, với lượng giao dịch tăng tương ứng ở nhiều loại hình, phân khúc. Lượng giao dịch đạt 537.000-785.000 mỗi năm.

Vài năm gần đây, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền tăng cao, bình quân khoảng 10-15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%. Tương tự, giá các loại hình khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, khu công nghiệp... đều tăng theo các năm. Song mức tăng bình quân chỉ 5-10% mỗi năm, thấp hơn nhiều so với đà đi lên của giá nhà, đất ở.

Bộ Xây dựng cho biết dòng tiền vào bất động sản tăng, tính tới ngày 31/8 dư nợ tín dụng lĩnh vực này khoảng 4,1 triệu tỷ đồng. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản từ đầu năm ổn định, với tổng lượng phát hành trong 9 tháng gần 398.000 tỷ đồng, tăng gần 44% so với cùng kỳ. Tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực này 9 tháng đạt 5,18 tỷ USD, tăng 15,2%.

Với đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, cả nước có 698 dự án đang được triển khai, quy mô 657.441 căn. Riêng năm nay, cả nước hoàn thành 102.388 căn (đạt 102% kế hoạch), khởi công mới 85 dự án với 91.431 căn.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại cuộc họp, ngày 17/12. Ảnh: VGP

Tại phiên họp, đại diện các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên... cho biết năm nay, lượng giao dịch bất động sản tăng qua các quý. Điều này cho thấy thị trường phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, tiến độ triển khai nhiều dự án lớn vẫn chậm, chủ yếu do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Cùng quan điểm, lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Bất động sản TP HCM đánh giá thị trường địa ốc đang phục hồi, với tỷ lệ hấp thụ của các dự án mới đạt khoảng 68-70%.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá thị trường bất động sản và nhà ở thương mại có chuyển biến, từng bước phục hồi. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng, công khai cơ sở dữ liệu thông tin thị trường bất động sản, các loại hình nhà ở (thương mại, xã hội, tạm, dột nát) trên cả nước. Việc này cần hoàn thành trong quý I/2026.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục rà soát, gỡ vướng thể chế. Ông lưu ý các chính sách mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cần linh hoạt, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Với thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định. Cùng với đó, nguồn vốn cho địa ốc cần thu hút theo hướng đa dạng, gồm vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, vốn FDI, hợp tác công tư... để giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng.

Đồng thời, các cơ quan cần kiểm soát giá bất động sản ngay từ chi phí đầu vào, thúc đẩy thành lập trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất. Họ cũng phải đồng hành cùng các doanh nghiệp nhằm giải quyết vấn đề tồn kho bất động sản, ứng dụng chuyển đổi số để phát triển thị trường an toàn, công khai, minh bạch.

Phương Dung