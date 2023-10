Bộ Xây dựng: Giá bán căn hộ ở Hà Nội, TP HCM vẫn tăng

Phân khúc chung cư ít bị ảnh hưởng nhất trong giai đoạn khó khăn vừa qua khi giá bán sơ cấp vẫn tăng nhờ nhu cầu ở thực cao.

Tại họp báo thường kỳ chiều ngày 19/10, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đánh giá mức độ quan tâm chung cư vẫn còn, bất chấp tác động tiêu cực của thị trường năm qua. Riêng trong quý III, nhu cầu phân khúc này đã có dấu hiệu phục hồi khi lượng tìm mua tăng 1% và tìm thuê tăng 6% so với quý trước. Trong đó, các căn hộ có giá từ 2 đến 4 tỷ đồng được tìm kiếm nhiều nhất.

Giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp ở Hà Nội và TP HCM đều tăng. Tại Hà Nội, giá trung bình tăng gần 7% theo quý và tăng 14% theo năm, đạt gần 51 triệu đồng mỗi m2. Trên thị trường thứ cấp, theo Bộ Xây dựng, tất cả quận đều tăng giá bán so với quý trước, trong đó Đống Đa, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Gia Lâm tăng trên 3%.

Tương tự, tại TP HCM, giá bán thứ cấp tăng 3% so với quý trước, đạt 45 triệu đồng một m2. Mức tăng chủ yếu nằm ở phân khúc trung và cao cấp, nhất là các dự án kề cận trung tâm như quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức. Còn giá bán sơ cấp căn hộ tại thành phố đã đạt hơn 60 triệu đồng một m2.

Số liệu của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường cũng chỉ ra phân khúc căn hộ tiếp tục đà tăng giá dù nguồn cung đã dần cải thiện. Tại Hà Nội, Savills cho biết giá sơ cấp căn hộ đã tăng 19 quý liên tiếp và cao hơn 77% so với quý I/2019. Cụ thể, giá sơ cấp quý này đạt 52 triệu đồng một m2, tăng 2% theo quý và 13% theo năm. Giá bán thứ cấp cũng trong đà tăng 2% theo quý, đạt 36 triệu đồng một m2.

Tại TP HCM, báo cáo của Cushman & Wakefield nêu các chủ đầu tư có xu hướng giữ giá ổn định nhằm thúc đẩy nhu cầu trên thị trường. Giá sơ cấp trung bình trong quý III gần như không đổi so với quý trước, nhưng tăng 15% theo năm.

Trong khi đó, nguồn cung đã cải thiện đáng kể so với quý II trầm lắng. Theo đại diện Bô Xây dựng, số lượng dự án hoàn thành trong quý III gấp ba lần quý trước với 21 dự án, cung cấp hơn 7.600 căn hộ. Hơn 860 dự án đang xây dựng với số căn hộ gấp đôi so với quý II, đạt gần 450.000 căn. Ngoài ra, số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cũng tăng hơn 132% so với cùng kỳ.

Về cuối năm, nguồn cung căn hộ mới tiếp tục cải thiện rõ rệt. Savills cho biết trong quý IV, nguồn cung tương lai gồm 2.200 căn hộ, trong đó 88% đến từ các giai đoạn tiếp theo của dự án hiện hữu. Đến năm 2025, gần 53.000 căn từ 51 dự án sẽ được mở bán, trong đó chủ yếu là hạng B.

Để thúc đẩy nguồn cung nhà ở, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục rà soát, giải quyết các dự án bất động sản gặp vướng mắc, đồng thời rút ngắn thời gian và đơn giản hóa các thủ tục trong lập, thẩm định, phê duyệt dự án mới.

Ngọc Diễm