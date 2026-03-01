Bộ Xây dựng: Cần siết chọn nhà thầu các dự án

Bộ đề nghị kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu thầu, xử lý nghiêm hành vi dàn xếp thông thầu trong bối cảnh quy mô dự án xây dựng tăng mạnh.

Tại Chỉ thị 04 ngày 28/2, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và chủ đầu tư có kế hoạch ngay từ giai đoạn chuẩn bị, ưu tiên bàn giao đất, mặt bằng, nhất là dự án chậm tiến độ.

Với những dự án hoàn thành nhiều năm chưa quyết toán, các đơn vị cần xử lý dứt khoát, không để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng hiệu quả đầu tư.

Bộ cũng yêu cầu địa phương, doanh nghiệp chấn chỉnh khâu lập, thẩm định, dự toán, duyệt dự án. "Nghiêm cấm hành vi thông đồng, móc ngoặc để hợp thức hóa hồ sơ, tăng khống khối lượng, đơn giá hoặc áp đặt chỉ định mỏ vật liệu", Bộ Xây dựng nêu.

Với hoạt động đấu thầu, Bộ đề nghị kiểm soát chặt chẽ để chọn nhà thầu đủ năng lực, cấm dàn xếp thông thầu hoặc chuyển nhượng thầu trái pháp luật.

Các nhà thầu phải bố trí đủ nguồn lực triển khai ngay sau khởi công và chủ động vật liệu thi công dự án. Trường hợp nhà thầu vi phạm hợp đồng sẽ bị xử lý nghiêm.

Bất động sản khu đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cơ quan quản lý lưu ý việc phân bổ, giải ngân vốn cần có kế hoạch hàng năm phù hợp với tiến độ từng dự án. Khâu nghiệm thu, thanh toán cần được đẩy nhanh, tránh dồn vào cuối năm.

Yêu cầu của Bộ Xây dựng được đưa ra trong bối cảnh nhiều dự án hạ tầng đang bộc lộ yếu kém như đầu tư dàn trải, nhà thầu thiếu năng lực, chậm trễ mặt bằng và giải ngân, gây lãng phí nguồn lực lớn. Các tồn tại này làm giảm hiệu quả đầu tư dự án.

Do đó Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương và đơn vị chủ động nhận diện và xử lý các hành vi gây lãng phí, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Năm ngoái, Bộ Xây dựng triển khai khởi công, hoàn thành 53 dự án, gấp 2,6 lần năm 2024, trong đó chủ yếu là lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Tính tới cuối 2025, cơ quan này duyệt quyết toán 30 dự án hoàn thành với giá trị 33.900 tỷ đồng.

Ngọc Diễm