Bỏ vợ và ba con để cưới nhân viên, tôi chịu quả báo

Năm đó, công ty tất niên, tôi gặp và tìm cách tiếp cận cô nhân viên, vợ đã nhận ra và cảnh báo nhưng tôi bỏ ngoài tai.

Tôi thuộc thế hệ đời đầu của 7x, người vợ đầu nhỏ hơn một tuổi. Chúng tôi cùng học ngành công nghệ thực phẩm, sau đó ra trường vào làm trong công ty sản xuất chế biến thực phẩm. Năm 1997 chúng tôi bước ra khỏi vùng an toàn, thành lập doanh nghiệp chế biến thực phẩm tư nhân. Thời điểm đó thị trường còn vắng, doanh nghiệp của chúng tôi dễ có chỗ đứng và phát triển, mạng lưới phân phối phủ rộng khắp Việt Nam. Năm 2007 chúng tôi có 3 con, hai trai một gái, vợ đã cùng tôi đi từ gian khó đến thành công. Nói về người vợ này: nhỏ nhắn, sắc sảo, có khuôn mặt ưa nhìn, phúc hậu. Cô ấy đã chăm sóc gia đình khá tốt, nuôi dạy các con tôi theo cách tự lập, cho các con học tiếng Anh từ cấp một, lên đến cấp 3 các con đều giao tiếp tốt tiếng Anh và học thêm tiếng Trung. Ba đứa con đều quấn tôi, nhất là đứa út.

Về công việc, vợ có thể hòa mình vào cùng làm với nhân viên, công nhân, ứng xử hòa đồng với mọi người nên rất được nhân viên yêu quý. Về nội ngoại, đặc biệt bên nội đều yêu quý vợ tôi do tính cách thân thiện, thoáng với anh em, quan tâm đến cha mẹ chồng. Nói chung cô ấy là người vợ đáng trân trọng. Nhưng đời không như mong muốn, tôi là người đàn ông có nhu cầu sinh lý cao, khá gia trưởng. Khi vợ đòi đi làm đẹp, tập gym để cơ thể săn chắc, tôi đã nói: "Đi tập để kiếm trai hả, hay để đàn đúm", vợ đã không đi nữa. Rồi tôi bắt đầu so sánh vợ với các cô gái trẻ, đặc biệt mỗi tối động vào vợ thấy thân hình không săn chắc, tôi lại chán.

Tiệc tất niên 2010, trong công ty có cô nhân viên sale, bình thường mặc đồng phục công ty thấy cũng không có gì nổi bật, hôm đó lại mặc bộ cánh hở bạo, khoe rõ đường cong cơ thể, ánh mắt tôi đã để ý cô ấy. Sau đó tôi xem lại hồ sơ nhân viên, thấy cũng 31 tuổi mà chưa lập gia đình, tuổi này thời đó thuộc hàng ế, dù nhan sắc không tệ. Tôi tìm cách tiếp cận rồi hẹn hò, vợ đã nhận ra và cảnh báo, cho cô nhân viên nghỉ thế nhưng vẫn không ngăn cản được tôi. Năm 2012 cô nhân viên có thai với tôi, vợ chính thức đệ đơn ly hôn, tài sản được chia 7 phần, 3 đứa con theo vợ. Hai con đầu lớn, hiểu sai trái như thế nào nên rất giận tôi, chỉ con út khóc ầm ĩ khi không có tôi bên cạnh nhưng dần cũng quen. Vợ lấy đi 50 tỷ đồng, để lại mảnh đất cùng xưởng và công ty cho tôi. Mấy mẹ con đã mua đất ở Bình Thạnh và quận 9 để cho thuê rồi ở. Vợ kinh doanh thực phẩm sạch tại Bình Thạnh, gần nơi mấy mẹ con sinh sống.

Tôi cưới cô nhân viên nhưng không được sự ủng hộ và có mặt của gia đình, sinh con cuối năm 2012, một bé trai khôi ngô và giống tôi. Người vợ này, sau khi làm bà chủ, đi làm lại thì chảnh, ăn mặc sang trọng, chỉ tay 5 ngón chứ không sát sao công việc, không hòa đồng, nhân viên khá ghét. Dần dần các nhân viên kỳ cựu nghỉ hết. Có một chú đã gặp tôi nói: "Cháu rước rắn độc vào nhà rồi, sau này hậu quả nặng", tôi bỏ ngoài tai. Công ty do đã có hệ thống phân phối nên phát triển ổn định, tôi lại sắm được thêm đất đai, vợ sau cùng đứng tên.

Năm 2014 ba mẹ tôi chia tài sản, ông bà cũng có của ăn của để nhưng không để lại cho tôi, chia 60/40 cho vợ đầu và đứa em. Vợ đầu không đứng tên, nói ông bà để di chúc cho các cháu, các cháu đủ tuổi sẽ nhận, vậy số tài sản ông bà chia 3 cho các con tôi. Từ đó chỉ có tôi đưa các con của vợ sau về thăm ông bà. Ông bà xuống Sài Gòn cũng vào nhà em gái và vợ đầu, không vào nhà tôi. Năm 2015 vợ tôi sinh thêm cô con gái. Tôi phát hiện vợ nhắn tin qua lại với nhân viên kỹ thuật trong công ty, hỏi thì bảo chỉ là công việc. Tôi im lặng theo dõi và phát hiện họ vào khách sạn. Tôi đã đánh cho cô ta một trận, sau đó ly thân, rồi đến ly hôn, tài sản chia 4, lúc này cô ta được 17 tỷ đồng.

Tôi hỏi cô ta: "Tại sao sung sướng như vậy mà còn cắm sừng tôi"? Cô ta trả lời: "Anh tính gia trưởng, độc đoán và ghê gớm, chỉ có vợ đầu chịu được chứ không có con nào chịu được. Ba mẹ anh cũng không công nhận tôi là dâu con trong nhà. Tôi chỉ mê tài sản của anh thôi". Tôi chết lặng, dẫn con về. Đứa con gái nhớ ba, khóc nằng nặc, tôi cũng nhớ con, cuối tuần lại đến thăm con. Hôm đó không ngờ người tình của cô ta ở đó và nói: "Đứa con gái này là con tôi, hy vọng lần sau không cần đến thăm" và giật một cọng tóc đưa tôi đi làm xét nghiệm. Tôi không tin nên đã đi xét nghiệm và đúng như vậy.

Sau đó bọn họ qua Mỹ theo diện bảo lãnh của người thân. Hai cha con tôi lầm lũi sống cùng nhau, lâu lâu các con đầu cũng đến thăm tôi, dù không còn giận ba nhưng có vẻ không mặn mà. Tôi chìm vào rượu bia, để mặc con cho chị giúp việc lo, công việc công ty bắt đầu giảm sút. Nhìn lại người vợ đầu, tôi nhận ra cô ấy trẻ đẹp hơn xưa do chăm thể thao, tập yoga bài bản. Tôi nhận ra mình sai. Năm 2022, bất chợt tôi bị đau nặng và ngất, khi vào bệnh viện có con trai cả, lúc này tôi biết mình bị bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối. Các con do được vợ đầu nuôi dạy tốt nên đã không đối xử tệ với tôi, con trai con gái thay nhau vào viện chăm sóc tôi. Con út đang học cuối cấp 3, thỉnh thoảng cháu mới vào. Riêng người vợ đầu đã nấu ăn để các con mang vào cho tôi và đón đứa con riêng về chăm sóc, cho ăn học.

Ba con của tôi với vợ đầu đều học hành rất tốt và ngoan. Sau khi tôi nằm viện đã giao toàn bộ công việc cho con trai đầu, cháu nói sẽ nghỉ việc để giữ công ty của tôi và của con. Vậy là toàn bộ công việc cháu tiếp quản và dần ổn định tới nay. Sau một thời gian chữa bệnh, tôi tạm ổn, con trai đã đưa tôi sang Mỹ để điều trị theo đợt.

Một hôm, người vợ đầu đến thăm tôi và nói: "Đáng lẽ tôi không đến thăm ông nhưng đã buông bỏ vì ông bệnh tật. Giờ ông nằm đó, tôi sẽ cùng các con chăm lo cho thằng út, do nó cũng có máu mủ với các con ông. Thằng lớn nó nói không thể bỏ em được, mẹ hãy dang rộng vòng tay đón em. Ông cứ an tâm dưỡng bệnh. Nếu ông mất, sau này mẹ nó về đón con thì tôi trả. Còn không, tôi xem nó như con". Tôi hỏi lại: "Sao bà không đi bước nữa"? Vợ cũ trả lời: "Khi ông phản bội, tâm tôi bình an, chỉ tội các con không có gia đình trọn vẹn. Tôi được sống theo sở thích của mình, được làm những gì mong muốn, được chăm sóc sức khỏe theo ý . Tôi có thể tự do đi tập gym, tập yoga, cơ thể khỏe lên, đẹp lên thì hà cớ gì đeo thêm cái gông mới cho con tôi khổ, bản thân thêm mệt".

Tôi trầm tư, im lặng suy nghĩ những từ sâu cay của cô ấy. Tôi gọi cho người nhà của vợ sau để lấy số điện thoại liên hệ, họ bảo cô ta đã không còn. Giờ con út tôi bơ vơ nếu tôi cũng ra đi. Ngồi viết tâm sự, tôi mong được vợ đầu tha thứ, mong các con tha thứ cho tôi lại một gia đình để sống phần còn lại. Mong năm nay được đón tết bình an với người vợ đầu và các con.

Quang Thành