Bỏ việc về phụ kinh doanh vẫn bị vợ chê 'ăn bám'

Vợ bảo tôi không có chí tiến thủ, chỉ chọn việc nhẹ nhàng mà không bươn chải kiếm tiền.

Tôi lớn hơn vợ 8 tuổi; quen và yêu em khi em là sinh viên, còn tôi đã đi làm ở một công ty lớn, công việc ổn định. Em khá giỏi giang, từ thời sinh viên đã sớm lập được cơ sở kinh doanh nhỏ và làm rất tốt. Giai đoạn đó, tôi luôn ở bên giúp đỡ để cơ sở phát triển. Rồi chúng tôi cưới, cùng nhau kinh doanh. Công việc của vợ ngày càng phát triển hơn. Tôi vừa làm công việc của mình vừa phụ giúp vợ. Thấy vợ phải vất vả chạy đi chạy lại nhập hàng hóa, làm việc với xưởng này xưởng kia... trong khi tuổi còn trẻ, tôi thương lắm. Một mình vợ không thể cáng đáng hết, tôi bàn với em sẽ nghỉ việc, học lên cao hơn để có thời gian cùng em phát triển cơ sở kinh doanh.

Vài năm sau, công việc kinh doanh thuận lợi, thu nhập tốt, chúng tôi sinh con, mua được nhà, đất, xe sang và có một khoản để dành kha khá. Giai đoạn ấy, mọi thứ với gia đình tôi đều rất tốt. Vợ tôi thức rất khuya và chỉ dậy sau 12 giờ trưa, thói quen này có từ trước khi cưới. Tôi cố gắng tác động để thay đổi nhưng không được. Thương vợ nên tôi chẳng phiền hà gì, tự làm mọi việc thay em: từ phụ kinh doanh đến chăm sóc, đưa đón con cái. Từ ngày quen nhau đến nay, tôi chưa bao giờ để vợ phải làm bất cứ việc gì một mình. Vợ đi đâu, tôi cũng chở đi. Suốt mười mấy năm, em chưa từng tự chạy xe.

Nhìn bạn bè cùng lứa phát triển công việc chuyên môn trong khi mình chỉ là người âm thầm đứng sau vợ, làm những việc "không tên", tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng tôi biết, nếu mình buông bỏ thì với tính cách làm việc tùy hứng và thói quen sinh hoạt của vợ, sớm muộn gì cơ sở kia cũng sụp đổ. Tôi không đành lòng nên vẫn tiếp tục.

Sau đợt dịch Covid, công việc kinh doanh chững lại, thu nhập giảm, mọi việc bắt đầu nảy sinh. Vợ tôi từ lúc khởi nghiệp đến giờ, hầu như chưa từng đối diện khó khăn. Khi gặp trắc trở, cô ấy chán nản, buông xuôi khiến công ty dần đi xuống. Tôi rất cố gắng nhưng có những việc thuộc chuyên môn của vợ nên dù nỗ lực cũng không thể làm thay; doanh thu không đủ chi phí, lúc nào cũng bù lỗ.

Lúc này, vợ quay lại trách tôi không đi làm chuyên môn để mang tiền về bù lỗ cho công ty. Tôi bắt đầu làm lại nghề của mình, tuy có năng lực nhưng sau một thời gian dài không làm, lại ngoài 40, mọi thứ rất khó khăn. Tôi vừa làm việc chuyên môn, vừa giúp vợ tại công ty, đưa đón và chăm sóc con (trong khi vợ vẫn ngủ đến hơn 12 giờ trưa). Thu nhập của tôi chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt trong nhà.

Nhiều lần tôi góp ý để giúp công ty thoát khỏi khó khăn nhưng vợ không nghe. Cô ấy nói: "Khi nào anh kiếm được nhiều tiền để em bù lỗ cho công ty, không phải vất vả nữa thì em mới nghe anh nói". Từ đó, em ngày càng tỏ thái độ xem thường tôi. Em bảo tôi là kẻ ăn bám, không có chí tiến thủ, chỉ chọn việc nhẹ nhàng mà không bươn chải kiếm tiền. Tôi sốc và buồn nhưng vẫn bỏ qua, biết nếu buông thì công ty sẽ sụp. Dù công ty không có lời nhưng vẫn đủ sức cầm cự qua giai đoạn khó khăn, tiền để dành vẫn còn.

Thương con và muốn giữ gia đình này, hơn nữa công việc riêng của tôi đang dần tốt hơn, tôi cố gắng cầm cự. Tôi hy vọng khi có thu nhập ổn định, mọi thứ sẽ khác. Đổi lại, tần suất vợ coi thường tôi ngày càng nhiều. Có lúc tôi chở vợ đi công việc, xe sắp hết xăng, tôi không còn tiền, hỏi mượn em một triệu đồng đổ xăng, em cũng không cho, còn buông những lời coi thường ra mặt. Em nói những gì tôi làm từ trước đến giờ, nếu không có tôi thì em thuê nhân viên cũng làm được, tôi đừng kể công. Vợ còn bảo kiếp trước mắc nợ tôi và gia đình tôi nên giờ mới phải khổ.

Đến nước này, tôi đành buông. Tôi biết khi ly hôn mình sẽ trắng tay vì tiền bạc do vợ giữ hết, em cũng không có ý định chia, mà tôi cũng chẳng muốn lấy. Con chắc chắn tôi sẽ nuôi, vì với giờ giấc sinh hoạt như vậy, vợ không thể chăm con được. Mọi thứ với tôi sẽ rất khó khăn. Thế nhưng tôi phải tìm con đường khác thôi. Tôi đã quá sai lầm khi chọn cùng làm việc với vợ. Chính tình yêu thương và những lựa chọn ngu ngốc của tôi đã dẫn đến kết cục này. Mong được các bạn chia sẻ.

Thuận Hòa