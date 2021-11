Bỏ việc lương 120 triệu đồng để du lịch khắp thế giới

Ở tuổi 30, nghỉ làm giám đốc kinh doanh, Nguyễn Thanh Tùng (Tony Balo) đã du lịch 20 quốc gia và thực hiện sở thích làm travel blogger.

Cuối năm 2018, Thanh Tùng (quê Nghệ An) nghỉ việc ở một tập đoàn công nghệ lớn tại Hà Nội. Khi đó, mức thu nhập trung bình tháng của anh khoảng 120 triệu đồng. Quyết định của anh khiến không ít người sửng sốt, song anh cho biết đã đến lúc dành thời gian cho bản thân.

"Có khoảng thời gian mình gặp căng thẳng triền miên. Giàu hay nghèo thì cuộc sống cũng chỉ có 24 tiếng một ngày, nên mình lựa chọn cân bằng giữa cuộc sống và công việc", anh Tùng cho biết động lực "nghỉ hưu sớm", khi đã có tích lũy và đầu tư.

Người thất nghiệp du lịch 20 quốc gia

Thất nghiệp là cách anh Tùng thường nói đùa về bản thân, song thực chất anh luôn quan niệm nghỉ hưu sớm không có nghĩa là không làm gì, mà là chuyển đổi sang công việc khác để có quyền lựa chọn thời gian, thực hiện sở thích và đam mê.

Trước đây khi còn làm ở công ty, anh vẫn tranh thủ những ngày nghỉ phép ít ỏi để du lịch trong nước, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. Tuy nhiên hầu hết chuyến đi, anh không thể tách rời hẳn công việc nên luôn cảm thấy gò bó về cả thời gian lẫn tâm trí.

Thời điểm anh cảm nhận rõ rệt sở thích khám phá của bản thân là năm 2013, khi tiếp nhận quyết định biệt phái của tập đoàn sang Campuchia. Cảm thấy thú vị trước những khác biệt giữa văn hóa các nước, một năm sau anh du lịch Singapore trong lần nghỉ phép. Tại đảo quốc sư tử, anh choáng ngợp trước sự hiện đại, văn minh của quốc gia này. Từ đây, anh xây dựng mục tiêu dài hạn cho bản thân là du lịch vòng quanh thế giới.

5 năm sau, khi đã chuẩn bị rất kỹ về tài chính rồi nghỉ việc, anh chi tiêu hàng loạt vào mua nhà, mua xe và đi du lịch. Trong vòng một năm, tấm bản đồ thế giới cá nhân đã có thêm 20 tích đỏ, đánh dấu những nơi anh đi qua ở châu Á, Âu và Mỹ, trước khi tạm dừng vì Covid-19.

Với anh, du lịch là một trải nhiệm mà ở đó anh tìm được những điều mới mẻ cũng như sự hào hứng, thoải mái nhất. Vì vậy anh thử các thể loại, hình thức du lịch như đi phượt bằng xe môtô, leo núi hoặc có thể nghỉ dưỡng ở một nơi đắt đỏ.

Các điểm đến anh lựa chọn là nơi chưa quá phổ biến với khách du lịch, trong đó hành trình ấn tượng nhất là tới vách đá Lưỡi quỷ Trolltunga, điểm hiking yêu thích của du khách trên thế giới tại Nauy. Anh không có kế hoạch tới Trolltunga, cho đến khi làm quen một người bạn Đài Loan tại Hà Lan, đang chuẩn bị chinh phục vách đá này.

Ngay khi nhìn bức ảnh Trolltunga, anh vô cùng phấn khích và quyết định từ xứ sở cối xay gió tới Na Uy. Trolltunga cao 1.100 m so với mực nước biển và vươn cao chênh vênh so với mặt hồ Skjeggedal khoảng 700 m. Anh tới đây vào hè nên tiết trời ấm áp và hầu như mặt trời không lặn. Anh dự định sẽ chinh phục vách đá và xuống trong ngày. Tuy nhiên mây mù bất ngờ ập tới, phủ kín không gian khiến anh cùng bạn đồng hành mất phương hướng. Xung quanh là vách đá cao nên họ không thể di chuyển mà ngồi im tại chỗ, bao trùm xung quanh là sự tĩnh mịch đến rợn người. Họ trải qua sự bất an và đã nghĩ tới tình huống xấu nhất. May mắn, 3 tiếng sau mây dần tan, tiếng chó sủa của đoàn khách lên vách đá đã xé tan sự u ám. Giờ nghĩ lại, anh vẫn không quên cảm giác nhẹ nhõm khi thoát khỏi nguy hiểm và sự choáng ngợp khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ.

Ngoài Nauy thì Iceland cũng là một quốc gia "ngoài sức tưởng tượng" của Tùng. Con đường dẫn từ sân bay quốc tế tới điểm tham quan rất ấn tượng các dải núi đá và cánh đồng đá núi lửa dài vô tận. Đảo băng vô cùng rộng lớn nhưng dân cư lại vô cùng thưa thớt. Cảnh vật ở đây đa dạng các sắc thái với băng, nước, lửa khiến anh ngỡ như đang lạc vào hành tinh khác rồi lại nên thơ với cánh đồng hoa Lupine nở tím rộ cả chân trời.

Sau mỗi chuyến đi, anh nhận thấy suy nghĩ, góc nhìn của mình cũng dần thay đổi nhờ những kiến thức về văn hóa, con người, lịch sử. Đặc biệt là nhận thấy biến đổi khí hậu, đô thị hóa đang làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của thế giới. Anh cho biết điểm đến trong danh sách mơ ước của anh sau khi Covid-19 kết thúc sẽ là châu Phi, để ngắm nhìn vẻ đẹp sơ khai mà anh sợ sau này sẽ không còn nữa.

5 năm một mục tiêu

Tùng chia sẻ, không xem travel blogger là một công việc để kiếm tiền nên có thể đi du lịch một cách thoải mái nhất mà không áp lực. Để thực hiện được điều đó, anh đã chuẩn bị suốt 5 năm để tự chủ được tài chính.

Từ khi còn là giám đốc kinh doanh của tập đoàn công nghệ, anh đầu tư thêm chứng khoán và khởi nghiệp với chuỗi spa. Thu nhập từ công việc chính, anh để dành vào gom cổ phiếu của chính nơi mình đang làm, vì cảm giác tập đoàn sẽ phát triển trong tương lai. Năm 2017, tài sản của anh tăng gấp 3 khi công ty lên sàn.

Một phần vốn anh đầu tư vào khởi nghiệp. Ban đầu chỉ có một địa điểm ở TP HCM, mỗi năm sau là 10-15 chi nhánh tại Việt Nam và cả Lào, Campuchia. Sau 3 năm, startup đã được chuyển nhượng thành công cho một quỹ đầu tư. Từ cuối năm 2018, trở thành người "có tiền", anh đưa ra quyết định sẽ dành thời gian cho những sở thích của bản thân.

Ban công căn hộ được cải tạo thành hồ sen để vợ anh có không gian chụp ảnh trong những ngày giãn cách xã hội.

Ngày cuối trước khi tạm biệt công việc đã gắn bó từ thời sinh viên, kỷ niệm ùa về trong anh như một thước phim quay chậm. Lớn lên trong gia đình bình thường ở Nghệ An và bố mất sớm, anh đã tự mình lăn lộn khi còn là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Những công việc đầu tiên của Tùng bao gồm cả phát tờ rơi, đến quản lý khu vực phát tờ rơi. Một trong những việc làm thêm từ khi sinh viên đã giúp anh được làm nhân viên kinh doanh trong tập đoàn công nghệ. Với thành tích bán hàng "khủng", ký 220 hợp đồng lắp Internet cho các hộ gia đình trong một tháng, anh được đặc cách thành trưởng phòng kinh doanh khi chưa tốt nghiệp đại học. Năm 2014, sau 5 năm chính thức vào công ty, anh nhận chức giám đốc kinh doanh.

Từ chàng trai lơ mơ lên phố, với mục tiêu mua một chiếc đàn guitar, một chiếc xe máy, máy ảnh, nay anh sở hữu một căn penthouse trong một khu đô thị ven đô, xe sang và đặc biệt là những hành trình nhiều người mơ ước. Những ngày tạm ngừng du lịch quốc tế vì dịch, anh kết hôn. Họ cùng nhau thực hiện những chuyến đi du lịch, nghỉ dưỡng trong nước.

Để vơi bớt nỗi nhớ những ngày xê dịch, anh tạo blog chia sẻ hình ảnh, kinh nghiệm du lịch, ngoài ra là cải tạo không gian sống với cây cảnh, hồ sen trong căn hộ. Anh cho biết khi Covid-19 được kiểm soát, anh sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ vòng quanh thế giới. Thời gian này anh dành để chia sẻ niềm cảm hứng du lịch tới nhiều người, qua đó truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường tới những người yêu du lịch.

