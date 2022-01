Bỏ việc Giám đốc Kinh doanh sang khởi nghiệp logistics

Anh Thư hiện là chủ bưu cục BEST Express quận 9 với hơn 50 nhân viên dưới trướng, phụ trách phạm vi 5 phường trong quận với lượng đơn hàng luôn đứng trong top 3 phía Nam. Sau một năm rưỡi chính thức đi vào hoạt động, bưu cục quận 9 đã gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể. Song cũng không thiếu những trở ngại, khó khăn, thậm chí có giai đoạn bưu cục phải tạm đóng cửa vì dịch bệnh.

Mãi đến đầu năm 2020, sau khi tìm hiểu, anh Thư biết đến BEST Express và hình thức hợp tác nhượng quyền bưu cục chuyển phát, "trao quyền làm chủ" cho nhà đầu tư. Đây là điểm khác biệt so với các doanh nghiệp khác trên thị trường khi người bỏ tiền đầu tư có thể tự mình vận hành, quản lý hết toàn bộ các khâu lớn nhỏ của bưu cục. Điểm này khớp với ý muốn của anh khi đầu tư đó là được tự mình vận hành công ty riêng, cùng nó đón nhận các thách thức và song hành lớn mạnh.

Ngay từ ngày đầu khởi hành trên hành trình thành lập bưu cục BEST Express Quận 9, anh Trần Công Thư đã vấp phải không ít chướng ngại. Trong đó, không thể không nhắc việc dời ngày khai trương do nhiều bất cập xảy đến. Để gầy dựng bưu cục chỉnh chu, đạt chuẩn BEST Express đề ra, đồng thời đáp ứng sự cầu toàn bản thân, anh tốn đến hàng trăm triệu đồng cho việc sửa chữa và trang trí mặt bằng hoạt động.

Đến ngày chính thức hoạt động, tổng chi phí đầu tư xấp xỉ 1,2 tỷ đồng, song anh không hối hận. "Vì một số lý do và cũng xuất phát từ bản tính cầu toàn của mình, tôi đã tự đề xuất với BEST Express về việc hoãn thời gian khai trương. Khai trương có thể muộn nhưng không thể để mọi thứ hoạt động thiếu mượt mà, chỉnh chu. Tôi cũng cần thời gian điều động nguồn tiền, bổ sung số vốn vượt dự kiến ban đầu", vị chủ bưu cục cho hay.

Thành tựu lớn đến tay chỉ sau ba tháng chính thức vận hành là minh chứng cho sự cầu toàn, "đi bước nào chắc bước đó" của Trần Công Thư. Bưu cục BEST Express Quận 9 là một trong những đơn vị đầu tư nhượng quyền đạt giải vận hành tốt nhanh nhất trên toàn hệ thống. Bưu cục anh cũng thành công thu về lợi nhuận chỉ sau hai tháng vận hành. "Quả ngọt" tiếp tục đến khi bưu cục liên tục lọt top 3 lượng đơn hàng cao nhất khu vực phía Nam. Sau hơn một năm rưỡi hoạt động, anh Thư cùng đội ngũ nhân viên tại đây nỗ lực duy trì vị thế, chưa lần nào rời khỏi top 3.

Đến nay, bưu cục Quận 9 đã ghi nhận nhiều con số ấn tượng với doanh thu tăng trưởng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi ngày bưu cục tiếp nhận và giao đi khoảng 1.500-2.000 đơn hàng, chưa bao gồm đơn từ shop online thuộc các sàn thương mại điện tử và bán hàng qua livestream.