Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ 4,3 tỷ đồng cho vùng lũ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động quyên góp được 4,3 tỷ đồng ủng hộ người vùng bão lũ khắc phục thiệt hại thiên tai.

Từ ngày 6 đến 14/10, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ đóng góp mức tối thiểu là một ngày lương, tổng số tiền là trên 1,7 tỷ đồng. Ngoài quyên góp tại đơn vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hoạt động tại một số sự kiện. Tối 11/10, cơ quan chủ trì buổi đấu giá thiện nguyện thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, thu về 2,5 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy (trái) trao vật phẩm đấu giá tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất, ngày 11/10. Ảnh: Trần Huấn

Các vật phẩm được đấu giá gồm: Áo dài Hà Nội thập niên 30 của nhà thiết kế Vũ Việt Hà, áo Hoa sen vàng của Anh Thư - thương hiệu Ngân An, áo Yên Vũ của Nguyễn Mị, khăn lụa Liên Vũ của Văn Hằng - thương hiệu DeSilk, áo dài Liên Vũ thuộc bộ sưu tập Nguyệt Hoa của Hà Trịnh, tác phẩm gốm nghệ thuật Mẹ và Con của họa sĩ Ngô Bá Hoàng, bộ trang sức của một thương hiệu, bức tranh Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của họa sĩ Ngô Bá Hoàng.

Đại diện Bộ cho biết sẽ phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan chuyển tiền cứu trợ đến các địa phương và người bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hoạt động thiện nguyện tiếp tục được Bộ đưa vào các sự kiện do đơn vị tổ chức thời gian tới.

Từ đầu năm đến nay, thiên tai làm 238 người chết và mất tích, 367 người bị thương, hơn 258.000 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; 555.000 ha lúa và hoa màu ngập úng, tổng thiệt hại hơn 33.500 tỷ đồng.

Hà Thu