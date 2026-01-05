Bố ủng hộ con trai 12 tuổi bỏ học chơi game

Nhật BảnĐược gia đình đồng ý, Tarou quyết định không vào trung học cơ sở để dành toàn thời gian luyện tập Fortnite, với mục tiêu trở thành vận động viên eSports chuyên nghiệp.

Khi bạn bè chuẩn bị bước vào năm học mới, Tarou - một YouTuber kiêm streamer game có tiếng - thông báo sẽ dừng việc học chính quy. Quyết định này là kết quả sau một năm thảo luận nghiêm túc giữa cậu bé, gia đình và nhà trường.

Tarou tiếp xúc với game từ năm ba tuổi. Đến năm 5 tuổi, cậu bắt đầu chơi Fortnite và nhanh chóng vượt qua trình độ của bố. Khả năng thiên bẩm lộ rõ vào năm lớp hai, khi Tarou liên tục đánh bại các game thủ chuyên nghiệp. Nhận thấy tài năng của con, gia đình đã lập kênh YouTube riêng cho cậu vào năm 2020. Hiện kênh của Tarou thu hút hơn 230.000 người theo dõi.

Tarou có thể chơi game liên tục 10-20 giờ. Ảnh: fn_taro@X

Mục tiêu của game thủ nhí là tham dự Fortnite World Cup. "Trình độ các tuyển thủ hàng đầu ngày càng cao. Nếu không luyện tập ít nhất 10 giờ mỗi ngày, cháu không thể bắt kịp hay vượt qua họ", Tarou nói. Cậu muốn xây dựng lối sống của một vận động viên eSports chuyên nghiệp, cân bằng giữa tập luyện, ngủ nghỉ, vận động và tự học.

Khác với phản ứng thường thấy của nhiều phụ huynh, bố của Tarou hoàn toàn ủng hộ con trai. Ông cho rằng con mình sở hữu "khả năng tập trung và sự kiên trì vượt trội".

Ông nhớ lại thời điểm Tarou học lớp hai, cậu bé từng chơi game một mạch 28 tiếng, từ 10h sáng hôm trước đến 14h chiều hôm sau. "Thằng bé tập trung đến mức quên cả đi vệ sinh", người bố kể. Ông cũng nhận định, trong khi nhiều đứa trẻ chán game sau đại dịch, Tarou vẫn duy trì đam mê và kỷ luật luyện tập suốt nhiều năm qua.

"Nếu phải đến trường mỗi ngày, chỉ riêng việc học cũng đủ khiến thằng bé kiệt sức, khó đảm bảo thời gian tập trung chuyên môn", bố của Tarou giải thích lý do cho con nghỉ học.

Tại Nhật Bản, giáo dục bắt buộc kéo dài 9 năm (gồm tiểu học và trung học cơ sở). Gia đình chưa công bố kết quả học tập của Tarou ở bậc tiểu học, cũng như chưa xác nhận liệu cậu có theo học hình thức giáo dục tại nhà (homeschooling) hay không.

Tarou cùng bố mẹ, những người ủng hộ quyết định bỏ học của cậu. Ảnh: 163.com

Câu chuyện của Tarou đang gây tranh cãi trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người lo ngại cậu bé sẽ đánh mất những trải nghiệm quý giá của tuổi thiếu niên. "Cấp hai là quãng thời gian vui vẻ nhất với bạn bè và các hoạt động câu lạc bộ. Thật lãng phí nếu dành tất cả chỉ để chơi game", một độc giả bình luận.

Ngược lại, luồng ý kiến ủng hộ cho rằng con đường đại học truyền thống không phải là đích đến duy nhất, nhất là trong bối cảnh thể thao điện tử đang được chuyên nghiệp hóa. "Điều quan trọng nhất là được toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê khi còn trẻ", một người dùng mạng viết.

Gia đình Tarou khẳng định họ ý thức rõ những rủi ro của quyết định này, song tin rằng đây là lựa chọn phù hợp nhất với năng lực và mong muốn của con trai ở thời điểm hiện tại.

Nhật Minh (Theo SCMP, HK01)