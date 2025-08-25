Bộ Tư pháp nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hà NộiBộ Tư pháp lần thứ hai nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành tư pháp.

Hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương cho Bộ Tư pháp.

Trước đó, ngành tư pháp từng được tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Tư pháp. Ảnh: Phạm Dự

Theo Thủ tướng, Tư pháp là một trong 13 Bộ đầu tiên của Chính phủ lâm thời năm 1945. Qua đó khẳng định, ngành tư pháp luôn đồng hành và đóng góp quan trọng cho đất nước trong những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhìn lại lịch sử, Thủ tướng thấy rằng nền pháp lý của Việt Nam được các thế hệ cha ông dày công xây dựng. Có nhiều bộ luật nổi tiếng, mang dấu ấn riêng của văn minh người Việt và thể hiện rõ tư tưởng "muốn trị nước phải có pháp luật". Điển hình như Hình thư (thời Lý), Hình luật (thời Trần), Quốc triều hình luật - Bộ luật Hồng Đức (thời Hậu Lê), Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn.

Trong hành trình 80 năm, Thủ tướng khái quát 6 dấu ấn của ngành tư pháp bằng 36 chữ: "Chủ động xây dựng pháp quyền; Thực thi nghiêm túc pháp luật; Hiệu quả trong án dân sự; Tổ chức cán bộ nâng tầm; Hợp tác quốc tế mở rộng; Tích cực tháo gỡ vướng mắc".

Trong thời gian tới, ông yêu cầu ngành tư pháp cần tập trung thực hiện 5 tiên phong. Đó là, đẩy mạnh toàn diện công tác hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng xây dựng luật; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định pháp luật từ yêu cầu thực tiễn; rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hóa; phân cấp, phân quyền trong xây dựng và thi hành pháp luật.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị ngành tư pháp cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Việc đổi mới phải theo hướng vừa bảo đảm yêu cầu quản lý Nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất.

"Các cấp phải tạo đột phá trong công tác thi hành pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật", Thủ tướng nói và yêu cầu "phải chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ để kiến tạo phát triển và xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm".

Thủ tướng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Dự

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Hải Ninh cho hay, Bộ đã tham gia vào quá trình xây dựng các bản Hiến pháp, từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 đến Hiến pháp sửa đổi gần đây. Ngoài ra, Bộ cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì, tham mưu xây dựng một số đạo luật quan trọng như Bộ luật Dân sự, Hình sự, Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Xử lý vi phạm hành chính, Thi hành án dân sự...

Phạm Dự