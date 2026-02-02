Bộ Tư pháp Mỹ thu hồi loạt ảnh khỏa thân trong hồ sơ Epstein

Chính phủ Mỹ gỡ hàng chục ảnh khỏa thân không che mờ trong phần hồ sơ Epstein mới công bố, sau khi được truyền thông phát hiện, thông báo.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30/1 thông báo đã công bố 3 triệu trang văn bản, cùng 2.000 video và 180.000 hình ảnh trong hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, nhằm thực hiện nghĩa vụ theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (EFTA) mà quốc hội Mỹ thông qua năm ngoái.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết Nhà Trắng không can dự vào quá trình rà soát hồ sơ trước khi công bố, thêm rằng nhiều tài liệu bị giữ lại vì chứa nội dung liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em và các nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi nạn nhân.

Theo yêu cầu công bố các phần của hồ sơ Epstein, chính phủ liên bang có trách nhiệm che mờ hình ảnh nhạy cảm và các thông tin có thể dùng nhận diện nạn nhân.

Tuy nhiên, các phóng viên Mỹ trong khi rà soát hồ sơ mới được công bố trên website của Bộ Tư pháp đã phát hiện gần 40 hình ảnh khỏa thân chưa được che mờ, thể hiện rõ cơ thể và gương mặt của các phụ nữ trẻ, có thể chưa đủ tuổi vị thành niên.

Một số bức ảnh này dường như được chụp tại hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của Epstein, số khác được chụp trong phòng tắm hoặc không gian riêng tư khác. Các hình ảnh này liên quan đến ít nhất 7 người khác nhau, song các phóng viên không tìm cách xác định danh tính của họ.

Sau khi được các phóng viên thông báo, Bộ Tư pháp Mỹ trong hai ngày cuối tuần đã thu hồi những bức ảnh này và "làm việc ngày đêm" để xử lý, che mờ bổ sung.

"Khi hoàn thành việc che mờ đúng quy trình, chúng tôi sẽ đăng lại các tài liệu thuộc diện công bố", phát ngôn viên Bộ Tư pháp Mỹ nói.

Annie Farmer, người từng ra tòa làm chứng vì bị ông Epstein và cộng sự tiếp cận, thao túng và lạm dụng khi còn là thiếu niên, nói việc Bộ Tư pháp công bố những hình ảnh chưa được che mờ như vậy là "cực kỳ đáng lo ngại".

Tỷ phú ấu dâm Mỹ Jeffrey Epstein. Ảnh: CBC

"Thật khó tưởng tượng việc công bố ảnh khỏa thân của họ. Cả thế giới có thể tải chúng về", Farmer nói hồi cuối tuần, thêm rằng điều này khiến cô cảm thấy mình "ngây thơ khi tin chính phủ sẽ bảo vệ nạn nhân".

Các nạn nhân khác cũng phẫn nộ khi phát hiện tên tuổi, thông tin cá nhân của họ xuất hiện trong hồ sơ. Brittany Henderson, luật sư đại diện cho một phụ nữ bị nêu tên trong tài liệu dù trước đó chưa từng bị công khai liên hệ với ông Epstein, gọi sai sót này là "không thể chấp nhận".

"Chúng tôi thực sự choáng váng trước mức độ cẩu thả của Bộ Tư pháp", bà Henderson nói.

Tỷ phú Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ, lạm dụng tình dục hàng chục trẻ vị thành niên. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Trong khi chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam ở nhà tù Manhattan, New York vào tháng 8/2019.

Tổng thống Donald Trump từng là bạn của Epstein và cả hai thường xuyên dự tiệc cùng nhau. Tuy nhiên, ông Trump đã cắt đứt quan hệ từ nhiều năm trước khi tỷ phú ấu dâm bị bắt. Lãnh đạo Mỹ cũng không bị cáo buộc hành vi sai trái nào.

Tổng thống Mỹ từng phản đối công bố hồ sơ Epstein, song cuối cùng đã chịu nhượng bộ trước áp lực từ quốc hội, trong đó có cả thành viên đảng Cộng hòa, và ký duyệt EFTA.

