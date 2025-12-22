Bộ Tư pháp Mỹ phủ nhận che giấu thông tin về ông Trump trong hồ sơ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ phủ nhận bôi đen thông tin trong hồ sơ Epstein nhằm bảo vệ Tổng thống Trump, sau khi hứng chỉ trích từ một số bên.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche ngày 21/12 bảo vệ cách Bộ Tư pháp công bố tài liệu liên quan cuộc điều tra về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, khẳng định cơ quan này "không bôi đen thông tin liên quan Tổng thống Trump".

Ông cũng nhấn mạnh không có tài liệu nào bị bôi đen vì vấn đề nhạy cảm chính trị, vốn là hành động bất hợp pháp. Theo quan chức này, tấm hình chứa một số bức ảnh tập thể, trong đó ít nhất một bức có Tổng thống Donald Trump, bị gỡ bỏ do "lo ngại cho những người phụ nữ đó".

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 21/12 đăng lại bức hình trên sau khi xác định "không có nạn nhân nào của Epstein" trong đó, thêm rằng đây là ảnh không bị chỉnh sửa.

Các nạn nhân của tỷ phú ấu dâm trước đó bày tỏ phẫn nộ sau khi hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp công bố hôm 19/12 với nhiều trang bị bôi đen và ảnh bị kiểm duyệt. Bộ Tư pháp Mỹ khi đó cho biết đây là biện pháp nhằm bảo vệ các nạn nhân.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche phát biểu tại Nhà Trắng hôm 15/10. Ảnh: AP

Giới nghị sĩ đảng Dân chủ cáo buộc Tổng thống Trump không tuân thủ đạo luật về công bố toàn bộ tài liệu liên quan cuộc điều tra Epstein.

"Tất cả chỉ để che đậy những gì mà Donald Trump không muốn công khai vì nguyên nhân nào đó, về bản thân ông ấy hoặc những thành viên khác trong gia đình", nghị sĩ Dân chủ Jamie Raskin ngày 21/12 nói.

Nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie, người lâu nay kêu gọi công bố toàn bộ hồ sơ Epstein, cùng ngày cũng đưa ra quan điểm tương tự.

"Họ đang coi thường cả câu chữ lẫn tinh thần thượng tôn pháp luật và thể hiện lập trường rất đáng lo ngại. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi các nạn nhân cảm thấy thỏa đáng", ông nói.

Nhà lập pháp này cáo buộc bản cáo trạng gồm 60 tội danh và liên quan đến những người nổi tiếng đã không được công bố. "Đây là hành động che giấu có chọn lọc", nghị sĩ Cộng hòa cho hay.

Trong số những tài liệu được công bố hôm 19/12 có các bức ảnh về cựu tổng thống Bill Clinton và một số cái tên nổi tiếng, như ngôi sao nhạc pop Mick Jagger và Michael Jackson.

Ít nhất một tài liệu chứa hàng chục bức ảnh bị kiểm duyệt về những người đang khỏa thân hoặc ăn mặc hở hang. Hồ sơ còn có những hình ảnh chưa từng xuất hiện về Hoàng tử Anh Andrew, cho thấy ông nằm trên chân của 5 phụ nữ.

Trong một số bức khác, cựu tổng thống Clinton thư giãn trong bồn tắm nước nóng và bơi cùng người phụ nữ tóc đen được cho là Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Tổng thống Trump từng là bạn của Epstein và cả hai thường xuyên dự tiệc cùng nhau. Tuy nhiên, ông Trump đã cắt đứt quan hệ nhiều năm trước khi tỷ phú ấu dâm bị bắt. Lãnh đạo Mỹ cũng không bị cáo buộc hành vi sai trái nào.

Tổng thống Mỹ từng phản đối công bố hồ sơ Epstein, song cuối cùng đã chịu nhượng bộ trước áp lực từ quốc hội, trong đó có cả thành viên đảng Cộng hòa, và ký duyệt đạo luật công khai các tài liệu.

Phạm Giang (Theo AFP)