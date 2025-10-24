Bộ Tư pháp Mỹ dọa truy tố Thống đốc California nếu cản trở đặc vụ ICE

Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo Thống đốc và các quan chức cấp cao California sẽ bị truy tố nếu họ bắt hoặc cản trở các đặc vụ ICE truy quét nhập cư.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche hôm 23/10 gửi thư tới các quan chức cấp cao bang California, cảnh báo những người này không cản trở hay có ý định bắt giữ đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang thực hiện nhiệm vụ tại đây.

Bức thư được gửi tới Thống đốc California Gavin Newsom, Tổng Chưởng lý bang Rob Bonta, hạ nghị sĩ Nancy Pelosi và công tố viên quận San Francisco Brooke Jenkins. Thư nhấn mạnh rằng các đặc vụ và sĩ quan liên bang đang thực hiện nhiệm vụ hợp pháp ở California, nên bất kỳ sự can thiệp nào của giới chức địa phương đều là "bất hợp pháp và vô ích".

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche tại Nhà Trắng ngày 15/10. Ảnh: AP

Thư còn trích dẫn một số luật liên bang hình sự hóa hành vi tấn công, cản trở hoặc chống lại các sĩ quan liên bang. Thứ trưởng Blanche cũng lưu ý rằng điều khoản tối cao của hiến pháp Mỹ quy định các quan chức bang không thể truy tố các đặc vụ liên bang khi họ đang thực thi công vụ.

Động thái của Bộ Tư pháp Mỹ diễn ra sau khi bà Pelosi, cựu chủ tịch Hạ viện, và hạ nghị sĩ California Kevin Mullin ra tuyên bố cho rằng các đặc vụ liên bang sẽ bị bắt nếu họ vi phạm luật pháp California.

"Thông tin về các cuộc đột kích bắt người nhập cư hàng loạt ở Vùng Vịnh cho thấy sự lạm dụng quyền lực hành pháp nghiêm trọng", nghị sĩ Pelosi và Mullin tuyên bố.

Đặc vụ ICE bắt người nhập cư trên đường phố ở California. Ảnh: LATimes

Các nghị sĩ Dân chủ còn đe dọa rằng nếu các đặc vụ bị kết tội ở California theo luật của bang này, Tổng thống Donald Trump không thể ân xá cho họ.

Các đặc vụ ICE cùng Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP) đang được chính quyền Mỹ triển khai tới nhiều bang do đảng Dân chủ lãnh đạo để thực hiện nhiệm vụ truy quét người nhập cư bất hợp pháp, bất chấp sự phản đối của chính quyền các bang và thành phố.

Ngọc Ánh (Theo Fox News, AOL, Yahoo News)