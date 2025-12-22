Bộ Tư pháp Mỹ đăng lại ảnh có mặt ông Trump trong hồ sơ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ đã đăng lại bức ảnh có mặt Tổng thống Trump trong hồ sơ Epstein, sau phản ứng dữ dội về việc bức ảnh bị gỡ bỏ.

"Văn phòng khu vực Nam New York (SDNY) đã đánh dấu ảnh có mặt Tổng thống Donald Trump để xem xét khả năng cần có thêm biện pháp bảo vệ các nạn nhân. Vì lý do thận trọng, Bộ Tư pháp đã gỡ hình ảnh để rà soát thêm. Sau khi xem xét, cơ quan chức năng xác định không có bằng chứng cho thấy nạn nhân của Jeffrey Epstein xuất hiện. Hình ảnh đã được đăng lại mà không chỉnh sửa hay che mặt", Bộ Tư pháp Mỹ thông báo ngày 21/12.

Bộ Tư pháp Mỹ không nói rõ họ đang đề cập cơ quan nào khi nhắc đến SDNY. Cụm từ này có thể dùng để chỉ cả khu vực tư pháp liên bang bao gồm Manhattan (New York), lẫn Văn phòng Công tố Liên bang tại khu vực này.

Hình ảnh có mặt Tổng thống Trump bị Bộ Tư pháp Mỹ gỡ bỏ trước khi khôi phục hôm 21/12. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

Các hình ảnh, trong đó hai bức có mặt Tổng thống Trump, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ gỡ bỏ sau khi đăng trên trang web hôm 19/12. Một bức cho thấy ông Trump đứng cùng nhóm phụ nữ, bức còn lại là cảnh ông chụp cùng phu nhân Melania, tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.

Nhóm nghị sĩ Dân chủ hôm 20/12 đặt câu hỏi về động thái gỡ ảnh. "Còn điều gì đang bị che giấu nữa? Chúng ta cần minh bạch cho công chúng Mỹ", các thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ cho hay.

Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche sau đó nói rằng bức hình bị gỡ do có lo ngại về những phụ nữ trong ảnh. "Việc này không liên quan gì đến Tổng thống Trump", ông nói.

Tổng thống Trump từng là bạn của Epstein và cả hai thường xuyên dự tiệc cùng nhau. Tuy nhiên, ông đã cắt đứt quan hệ từ nhiều năm trước khi tỷ phú ấu dâm bị bắt. Lãnh đạo Mỹ cũng không bị cáo buộc hành vi sai trái nào.

Tổng thống Mỹ từng phản đối công bố hồ sơ Epstein, song cuối cùng đã nhượng bộ trước áp lực từ quốc hội Mỹ, trong đó có cả thành viên đảng Cộng hòa, và ký duyệt đạo luật công khai tài liệu.

Bộ Tư pháp Mỹ được yêu cầu phải công bố toàn bộ hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein trước ngày 19/12 theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Luật này cho phép giữ lại hoặc bôi đen các tài liệu nếu việc công khai gây nguy hiểm cho những cuộc điều tra hình sự hiện tại, đe dọa an ninh quốc gia hoặc làm lộ danh tính nạn nhân. Ngoài các trường hợp trên, tất cả nội dung còn lại đều phải được công khai.

Tuy nhiên, tính đến ngày 19/12, toàn bộ tài liệu vẫn chưa được công bố hết. Thứ trưởng Blanche giải thích Bộ Tư pháp đã xác định được hơn 1.200 nạn nhân của Epstein hoặc người thân của họ và đã giữ lại những tư liệu có thể làm lộ danh tính những người này.

Huyền Lê (Theo CNBC, AP)