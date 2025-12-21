Bộ Tư pháp Mỹ bị cáo buộc âm thầm rút 16 tập tin khỏi hồ sơ Epstein

Ít nhất 16 tập tin biến mất khỏi trang web công khai tài liệu liên quan đến hồ sơ Epstein của Bộ Tư pháp Mỹ mà không rõ lý do.

Truyền thông Mỹ cho biết các tập tin này vẫn có thể truy cập được trên website của Bộ Tư pháp Mỹ vào ngày 19/12, gồm hình ảnh các bức tranh vẽ phụ nữ khỏa thân, một bức ảnh chụp tủ đựng đồ dùng cũng như ảnh chụp phía trong ngăn kéo. Tuy nhiên, một ngày sau, những tập tin trong hồ sơ về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein đã biến mất trên trang web.

Những tập tin này còn chứa một bức ảnh Tổng thống Donald Trump và vợ, bà Melania, đứng bên cạnh Epstein cùng đồng phạm của ông ta, Ghislaine Maxwell.

Bộ Tư pháp Mỹ không cho biết vì sao các tập tin bị rút một cách âm thầm. Việc loạt tập tin biến mất không lý do đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích cũng như những đồn đoán về nguyên nhân chúng không được công bố.

Jeffrey Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell trong bức ảnh do Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ

"Còn điều gì đang bị che giấu nữa? Chúng ta cần minh bạch cho công chúng Mỹ", các thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ viết trên X, đề cập đến bức ảnh bị rút có hình Tổng thống Trump.

Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cũng lên tiếng về việc bức ảnh của ông Trump dường như bị gỡ bỏ, mô tả cách Bộ Tư pháp công bố hồ sơ Epstein có thể là "một trong những vụ che đậy lớn nhất lịch sử Mỹ".

Bộ Tư pháp Mỹ được yêu cầu phải công bố toàn bộ hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein trước ngày 19/12 theo Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Luật này cho phép giữ lại hoặc bôi đen các tài liệu nếu việc công khai gây nguy hiểm cho những cuộc điều tra hình sự hiện tại, đe dọa an ninh quốc gia hoặc làm lộ danh tính nạn nhân. Ngoài các trường hợp trên, luật bắt buộc phải công khai tất cả nội dung còn lại.

Tuy nhiên, đến ngày 19/12, toàn bộ tài liệu vẫn chưa được công bố hết. Thứ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche giải thích Bộ đã xác định được hơn 1.200 nạn nhân của Epstein hoặc người thân của họ và đã giữ lại những tư liệu có thể làm lộ danh tính những người này.

Nghị sĩ Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Bộ Tư pháp và giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel vì công bố tài liệu một cách hời hợt.

"Giờ đây vụ che đậy đã bị phơi bày. Mọi chuyện còn lâu mới kết thúc. Tất cả những người liên quan sẽ phải trả lời về việc này", bà Ocasio-Cortez viết trên X hôm 19/12, kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chức.

Nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia cũng bày tỏ quan điểm tương tự. "Bộ Tư pháp đang vi phạm pháp luật khi không công bố toàn bộ hồ sơ Epstein. Đây không phải minh bạch. Đây chỉ là một vụ che đậy khác", ông viết trên X. "Họ cần công bố tất cả tập tin, ngay bây giờ".

Luật sư hình sự John Day cho hay ông ngạc nhiên trước lượng thông tin bị kiểm duyệt, bôi đen trong những tài liệu mới được công bố.

"Điều này sẽ chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa với những người tin vào thuyết âm mưu", ông nói. "Không ai lường trước được rằng lại có nhiều phần bị bôi đen đến thế. Việc này chắc chắn đặt ra những câu hỏi về việc Bộ Tư pháp đang tuân thủ luật pháp trung thực đến mức nào".

Ông cũng lưu ý rằng Bộ Tư pháp Mỹ có nghĩa vụ cung cấp danh mục các nội dung bị bôi đen cho quốc hội trong vòng 15 ngày kể từ khi công bố hồ sơ. "Nếu không biết nội dung bị bôi đen là gì, bạn sẽ không thể biết được thông tin nào đang bị kiểm duyệt", luật sư Day cho hay.

Trong một lá thư gửi các thẩm phán giám sát vụ án, công tố viên quận Nam New York Jay Clayton cho biết việc bôi đen khuôn mặt những phụ nữ chụp cùng Epstein là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các nạn nhân, ngay cả khi không phải tất cả họ đều được xác định là nạn nhân, bởi Bộ Tư pháp không thể nhận diện mọi cá nhân trong ảnh.

Các nạn nhân của Epstein là những người thất vọng nhất. Marina Lacerda, người bị Epstein lạm dụng khi mới 14 tuổi, cho hay cô và những người khác đã chờ đợi việc công bố hồ sơ này từ rất lâu.

"Chúng tôi có chút thất vọng vì giờ đây họ vẫn chần chừ và làm chúng tôi xao nhãng bằng những việc khác", cô nói. "Một số người đang lo lắng và hoài nghi về cách họ sẽ công bố phần còn lại của hồ sơ. Chúng tôi rất sợ chúng vẫn sẽ bị bôi đen theo cùng một cách như ngày hôm nay".

Nạn nhân Liz Stein cho rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang "đang đi ngược lại Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein một cách trắng trợn" và các nạn nhân đang vô cùng lo ngại về khả năng Bộ "công bố thông tin thiếu hụt, nhỏ giọt và không có bối cảnh cụ thể".

"Chúng tôi chỉ muốn toàn bộ bằng chứng về những tội ác này được công khai", cô nhấn mạnh.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với họ. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội.

Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Tuy nhiên, trong khi đang chờ xét xử, ông treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Vũ Hoàng (Theo AP, BBC, AFP)