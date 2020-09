Không chỉ cắt, may, thêu váy, Xu Ruiqin còn tự tay trang điểm và chụp ảnh, quay video cho con gái.

"Tôi muốn con gái ghi nhớ những nơi chúng tôi từng đến và những gì chúng tôi làm cùng nhau. Tôi muốn cho con những kỷ niệm thời thơ ấu tuyệt vời", ông bố 33 tuổi ở Nam Xương, Giang Tây chia sẻ.

Bố tự may hơn 100 bộ váy cho con gái Môt số mẫu váy Xu may cho con. Video: SCMP.

Xu cho biết anh vốn làm nghề viết lách và bắt đầu may váy cho con từ năm 2013, khi bé gái lên bốn tuổi. Người đàn ông này dùng máy may cũ của mẹ và tự học may bằng cách xem video trên mạng.