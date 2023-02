Bộ tứ major 2023 nhận đấu thủ LIV Golf League

Masters, PGA Championship, US Open và The Open vẫn dành chỗ cho các thành viên LIV Golf League nếu họ đáp ứng bộ tiêu chí dự giải.

Trong danh mục nhận đấu thủ năm 2023, bốn tổ chức chủ quản nhóm sự kiện danh giá đều tiếp tục cấp vé đặc cách vào vòng chính cho các cựu vô địch hoặc các golfer đạt thành tích cao kì trước.

Theo đó, bộ tứ major năm nay dự kiến ghi nhận ít nhất 10 thành viên LIV Golf League, gồm Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Phil Mickelson, Louis Oosthuizen, Henrik Stenson, Patrick Reed, Cameron Smith, Bubba Watson. Cả nhóm này, khi từ PGA Tour sang gia nhập LIV Golf League, đã mang tiếng "đào ngũ" và bị cấm cửa trở lại đấu trường golf hạng nhất Mỹ.

Bryson DeChambeau thi đấu ở một giải của LIV Golf League.

Theo lịch đấu major 2023, Masters diễn ra vào tháng 4 do sân Augusta National chủ trì và độc quyền đăng cai, còn PGA Championship của Hiệp hội Golf nhà nghề Mỹ (PGAA) vào tháng 5. Sau đó, Hiệp hội Golf Mỹ (USGA) sẽ tổ chức US Open tháng 6 rồi đến lượt Royal & Ancient (R&A) triển khai The Open tháng 7.

LIV Golf League do LIV Golf vận hành, chủ yếu bằng tiền từ Quỹ đầu tư công Saudi với dự toán hai tỷ USD cho năm khai trương 2022 và 2023. Đấu trường này dần thu hút thành viên PGA Tour, đến nay hơn 35 golfer và phần lớn đã nhiều danh hiệu hoặc sở hữu ít nhất một major. Làn sóng "di cư" đó là mấu chốt để LIV Golf và PGA Tour kiện nhau tại toà án Mỹ với nghi vấn cạnh tranh không lành mạnh từ tháng 8 năm ngoái.

Trong bối cảnh căng thẳng ấy, quyền dự các giải major năm nay trở thành nỗi lo cho các đấu thủ do LIV Golf quản lý trước khả năng "thông đồng nhằm triệt tiêu" do PGA Tour khởi xướng, với sự ủng hộ từ đồng minh DP World Tour và bốn chủ quản major. Tuy nhiên, họ đã trút được căng thẳng đó qua thông báo bộ tiêu chí từ PGAA đối với PGA Championship 2023, ban hành ngày 22/2. R&A công bố quyết định tương tự trước PGAA một ngày, cách sau USGA gần hai tuần, còn Augusta National vào hôm 20/12/2022.

"Quyết định của chúng tôi luôn căn cứ vào lợi ích tốt nhất cho giải cũng như cả tổ chức", văn bản mới nhất quy định cửa vào PGA Championship, dẫn lời CEO Seth Waugh của tổ chức chủ quản giải cho hay. "Sự chia rẽ trên đẳng cấp chuyên nghiệp hiện thời không tốt cho tương lai golf. Chúng tôi mong các bên sớm có hướng giải quyết ổn thoả".

Quốc Huy