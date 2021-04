Bộ trưởng Y tế yêu cầu nâng mức kiểm soát biên giới chống dịch

"Cần tăng cường công tác ngăn chặn dịch bệnh tại các khu vực cửa khẩu, biên giới lên mức cao hơn, nhằm phòng ngừa nhập cảnh trái phép. Chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống có thể xảy ra, để chủ động ứng phó", ông Long nói khi kiểm tra cửa khẩu biên giới Hà Tiên, khu cách ly tập trung ở Kiên Giang, ngày 18/4.

Đại diện ban chống dịch Kiên Giang cho biết tỉnh có hơn 14 km đường biên giới trên bộ cùng khoảng 26 km đường biên giới trên biển. Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã thành lập 44 chốt cố định, 4 điểm gác, 4 tổ cơ động, 4 ca nô cao tốc để thực hiện nhiệm vụ và ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép...

Cán bộ "đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà", thông tin cho người dân về dịch bệnh. Người dân khi phát hiện người lạ hoặc người về từ các vùng dịch phải báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

Thời gian qua, đồn biên phòng tiếp nhận 3.373 người Việt Nam nhập cảnh, nhận bàn giao từ Campuchia 25 trường hợp vi phạm các quy định về cư trú, nhập cảnh. Bắt hai vụ xuất nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, vùng biển.

Bộ trưởng Y tế (thứ 3 từ trái) thăm và kiểm tra đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, ngày 18/4. Ảnh: Bộ Y tế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ở các nước trong khu vực, nhất là ở các tỉnh giáp biên, Bộ trưởng Long yêu cầu địa phương cần xây dựng các kịch bản, phương án cách ly, phong tỏa, chống dịch hiệu quả khi xuất hiện các ca bệnh xâm nhập hay ca nhiễm trong cộng đồng. Tỉnh cũng nâng cao năng lực, công suất xét nghiệm với sự hỗ trợ từ Viện Pasteur TP HCM.

Bộ trưởng Long cho biết: "Các tỉnh biên giới phía Tây Nam là khu vực nóng nên đã được ưu tiên trong các kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19". Tại Kiên Giang, tất cả lực lượng biên phòng trên địa bàn tỉnh đã được tiêm phòng mũi một và sắp tới sẽ triển khai tiêm mũi thứ hai.

Bộ Y tế hôm qua thành lập 5 đoàn công tác do bộ trưởng và các thứ trưởng làm trưởng đoàn, kiểm tra tại 13 tỉnh, thành phố Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng. Thời gian kiểm tra từ ngày 18 đến 30/4.

Động thái này được thực hiện sau khi Bộ trưởng Long cảnh báo nguy cơ Covid-19 tái bùng phát tại Việt Nam là rất lớn trong bối cảnh dịch bùng phát mạnh tại các nước láng giềng như Campuchia và Thái Lan.