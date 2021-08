Bộ trưởng Y tế yêu cầu cấp đủ phương tiện cho các trung tâm ICU

Tới hai trung tâm ICU do bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai điều hành tại TP HCM sáng nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo trang thiết bị.

"Làm sao để các thầy thuốc có vũ khí tốt nhất (chống Covid-19), người bệnh được điều trị nhanh nhất", ông Long đề ra yêu cầu với Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP HCM. Ông nhấn mạnh vấn đề đảm bảo oxy cho người bệnh Covid-19, yêu cầu các trung tâm ICU phải đảm bảo lượng oxy, khí nén trong bồn chứa lớn.

50.000 lọ thuốc giãn cơ chiều nay được đưa tới Trung tâm ICU của Bệnh viện Bạch Mai, bổ sung lượng thuốc cần cho điều trị. Trước đó, Bộ lập kho dã chiến, cấp phát trang thiết bị, vật tư tiêu hao, chuyển 2.000 máy thở chức năng cao cùng các trang thiết bị y tế vào miền nam chống dịch.

Ông Long cũng nêu yêu cầu phối hợp giữa Bộ Y tế với các địa phương để điều nhân lực chuyên môn vào làm tại các trung tâm ICU này.

Các trung tâm ICU do bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức phụ trách đã bắt đầu đi vào hoạt động cách đây ít ngày, bên cạnh một trung tâm nữa do Bệnh viện trung ương Huế điều hành đang lắp đặt thiết bị. Các trung tâm có nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nặng do Covid-19. Công suất mục tiêu của mỗi trung tâm 500 giường, đang được lắp đặt dần về thiết bị và bổ sung từng bước về nhân lực.

Giáo sư Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, cho biết đến sáng 16/8 Trung tâm điều trị 98 bệnh nhân nặng. Nhân lực ở đây gồm hơn 300 y bác sĩ Việt Đức và Nhiệt đới trung ương. Trong 500 giường, có 200 giường hồi sức.

Một trong những yêu cầu cấp bách cho việc điều trị bệnh nhân tại đây là oxy và thuốc tăng sức khỏe, kháng virus. Trung tâm đã lắp bồn oxy lỏng dung tích lớn, nhưng vẫn cần thêm bởi bệnh nhân đến ngày càng nhiều.

Tại trung tâm ICU do Bạch Mai đảm nhận, bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn, Phó khoa Cấp cứu A9, cho biết 250 bệnh nhân nặng đang được điều trị, trong đó 50 ca thở máy. Bạch Mai huy động hơn 200 y bác sĩ từ Hà Nội vào, ngoài làm tại trung tâm ICU còn chi viện các cơ sở điều trị ở quận 7 và 8. Hôm qua, 23 bệnh nhân từng nặng đã được xuất viện từ trung tâm. Trung tâm ICU của Bệnh viện Việt Đức đang điều trị các bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: Vũ Mạnh Cường

Lê Nga