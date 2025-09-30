Bộ trưởng Y tế Malaysia cạo đầu ủng hộ bệnh nhân ung thư

Bộ trưởng Y tế Dzulkefly Ahmad cạo trọc đầu ngay tại một sự kiện từ thiện sau khi lời kêu gọi quyên góp 10.000 Ringgit (gần 63 triệu đồng) cho bệnh nhân ung thư của ông cán đích chỉ trong 10 phút.

Sự kiện Bald and Beauty Day 2025 do ông Ahmad chủ trì diễn ra tại một trung tâm thương mại ở Elmina, Malaysia, hôm 28/9. Ngay tại đây, Bộ trưởng đã thực hiện lời hứa cạo đầu để hưởng ứng chiến dịch quyên góp cho bệnh nhân ung thư. Ban đầu, ông đặt mục tiêu gây quỹ 10.000 Ringgit nhưng số tiền nhanh chóng vượt xa kỳ vọng.

Bộ trưởng Y tế Malaysia cạo trọc đầu gây quỹ từ thiện Bộ trưởng Dzulkefly Ahmad 'xuống tóc' tại một sự kiện từ thiện hôm 28/9 tại Elmina. Video: The Star

Video lan truyền mạng xã hội cho thấy ông Ahmad, mặc áo phông hồng, đã vui vẻ ngồi để các tình nguyện viên cạo tóc. "Khoảnh khắc cho thấy hình ảnh một nhà lãnh đạo gần gũi, hết mình vì cộng đồng", một cư dân Malaysia bình luận.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Ahmad cho biết sự kiện không chỉ thu hút 267 người tham gia cạo đầu mà còn quyên góp được tổng cộng hơn 320.000 Ringgit (khoảng 1,67 tỷ đồng). "Quan trọng hơn, hoạt động này là một nền tảng để nâng cao nhận thức và kiến thức sức khỏe về bệnh ung thư", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad tại một sự kiện. Ảnh: MalayMail

Theo người đứng đầu y tế Malaysia, mỗi năm nước này ghi nhận hơn 50.000 ca ung thư mới, phần lớn được phát hiện ở giai đoạn muộn. Ung thư vú, đại trực tràng, phổi và tuyến tiền liệt là những loại phổ biến nhất. Ông cho biết Bộ Y tế đang đẩy mạnh các chương trình tầm soát sớm thông qua Sáng kiến Sàng lọc Sức khỏe Quốc gia và chương trình Peka B40, với mục tiêu thực hiện hơn một triệu lượt sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm.

Bình Minh (Theo The Star, Sinchew Daily)