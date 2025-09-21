Bộ trưởng Y tế đề nghị đầu tư ca nô cấp cứu cho Côn Đảo

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đề nghị TP HCM thu hút nhân lực y tế, sớm đầu tư ca nô cấp cứu biển và phương tiện vận chuyển y tế hiện đại để bảo đảm an toàn cho người dân, du khách Côn Đảo.

Đề xuất được đưa ra trong chuyến làm việc của Bộ trưởng tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, ngày 21/9. Theo bà Lan, việc đầu tư cho y tế Côn Đảo là nhiệm vụ cấp thiết trong bối cảnh hòn đảo có vị trí chiến lược về quốc phòng, kinh tế biển nhưng ngành y tế còn đối mặt nhiều thách thức.

Những khó khăn chính bao gồm vị trí địa lý biệt lập, thời tiết khắc nghiệt, dân số cơ học tăng nhanh và hạ tầng cấp cứu trên biển còn hạn chế. Hiện tại, Côn Đảo có hơn 14.000 dân, nhưng mỗi ngày đón thêm 4.000-6.000 du khách cùng hàng nghìn ngư dân, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế. Ngư dân thường gặp tai nạn lao động, trong khi việc sơ cứu và vận chuyển còn nhiều bất cập.

Bác sĩ bệnh viện tuyến cuối ở TP HCM đến phẫu thuật cho người bệnh tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, đầu tháng 9. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo hiện có quy mô 60 giường bệnh với 73 nhân viên, trong đó chỉ có 16 bác sĩ. Dù được trang bị nhiều thiết bị hiện đại như máy CT Scanner, hệ thống phẫu thuật nội soi và thường xuyên kết nối hội chẩn từ xa (telemedicine) với các bệnh viện lớn, trung tâm vẫn thiếu hụt trầm trọng bác sĩ chuyên khoa sâu như ngoại, sản, nhi và hồi sức. Nguy cơ dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm cũng luôn hiện hữu, đặc biệt vào mùa du lịch cao điểm.

Để giải quyết bất cập, Bộ trưởng đề nghị TP HCM và các đơn vị liên quan tăng đầu tư cơ sở vật chất, đồng thời xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực cho cán bộ y tế. Bà nhấn mạnh Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về ưu đãi phụ cấp cho nhân viên y tế công tác tại hải đảo là cơ sở quan trọng để Côn Đảo thu hút và giữ chân y bác sĩ.

Về phía trung tâm y tế, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng telemedicine, sớm hoàn thiện hồ sơ sức khỏe và bệnh án điện tử để kết nối đồng bộ với tuyến trên. Bà cho rằng việc luân phiên cán bộ từ các bệnh viện lớn của thành phố ra đảo hỗ trợ là giải pháp then chốt.

Trước đó, từ ngày 3/9, Sở Y tế TP HCM đã triển khai chương trình đưa 7 bác sĩ giỏi từ các bệnh viện lớn đến Côn Đảo công tác luân phiên.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan (áo sơ mi) cùng đoàn công tác thăm chương trình nha học đường tại trường tiểu học ở Côn Đảo. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Cũng trong dịp này, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM đã ký kết hợp tác với Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, triển khai chương trình nha học đường và chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi giai đoạn 2025-2028. Kết quả khảo sát ban đầu trên hơn 1.200 người cho thấy tỷ lệ sâu răng ở trẻ em lên tới 84% và 72% người cao tuổi bị mất răng. Bệnh viện đã trao tặng 6 ghế nha khoa lưu động trị giá 600 triệu đồng cho trung tâm.

Lê Phương