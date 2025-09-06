Bộ trưởng Xây dựng: Giá nhà tăng cao nhưng người mua thực chất ít

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết giá tăng cao nhưng người mua thực chất ít, nhiều dự án bỏ trống.

Báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, ngày 6/9, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đánh giá thị trường bất động sản đang có diễn biến trái ngược, khi giá tăng cao nhưng người mua thực chất ít, nhiều dự án bỏ trống.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng đang tổng hợp báo cáo, đánh giá vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và các văn bản hướng dẫn, để chuẩn bị sửa Luật Nhà ở 2023. Đồng thời, cơ quan này tiến hành xây dựng Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, tăng phát triển nhà ở xã hội tạo nguồn cung cho thị trường.

Thực tế, giá nhà tại các đô thị lớn ở Việt Nam những năm qua liên tục tăng với tốc độ thuộc nhóm cao nhất thế giới. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, quý II chung cư tại Hà Nội và TP HCM đã xác lập mặt bằng giá cao nhất một thập kỷ. Chẳng hạn tại Hà Nội, chung cư có mức trung bình 80 triệu đồng mỗi m2, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn TP HCM giá bán cũng đắt thêm 36% cùng kỳ, lên bình quân 89 triệu đồng một m2.

Giá nhà tăng liên tục khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân - đối tượng mua nhà thực chất để ở - ngày càng giảm. Bất cập nữa của thị trường địa ốc là mất cân đối cung và cầu, cơ cấu sản phẩm bất hợp lý.

Những năm gần đây, thị trường Hà Nội, TP HCM gần như không còn phân khúc chung cư có giá phù hợp với thu nhập phần đông người dân. Số liệu thống kê cho thấy mức chênh lệch ngày càng lớn trong cơ cấu sản phẩm bất động sản, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng - những nơi có nhu cầu thực cao nhất. Thị trường chủ yếu mở bán căn hộ cao cấp và hạng sang, gần như không xuất hiện căn hộ thương mại có giá dưới 60 triệu đồng một m2.

Trong quý II/2025, căn hộ chung cư tiếp tục dẫn dắt nguồn cung mở bán mới, chiếm 56%. Trong đó, căn hộ cao cấp và hạng sang vẫn chiếm tỉ trọng lớn, đạt 60%, tăng 2 điểm phần trăm so với quý trước và bằng cùng kỳ năm 2024. Xu hướng ngày càng lệch pha, khi các dự án có giá mở bán trên 80 triệu đồng tiếp tục tăng mạnh.

Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đến 20/8, cả nước đã hoàn thành gần 40.000 căn nhà ở xã hội; khởi công 67 dự án với quy mô 53.427 căn (tăng 30.329 căn so với tháng 7). Từ đầu năm, Bộ Xây dựng tổ chức 29 đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương.

Hiện, nhà điều hành lấy ý kiến góp ý của các bộ ngành, địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp với dự thảo Nghị định quy định về Quỹ nhà ở quốc gia, dự kiến trình Chính phủ dự thảo trước 15/9.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đẩy tiến độ xây dựng Đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý", hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở kết nối với cơ sở dữ liệu về dân cư, công chứng, đất đai, đầu tư, hoạt động xây dựng. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ tăng tính minh bạch cho thị trường, hạn chế đầu cơ, sốt ảo.

Phương Dung