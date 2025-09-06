Bộ trưởng Xây dựng đề nghị Hancorp phát triển nhà xã hội

Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị ông lớn ngành xây dựng Hancorp tham gia phát triển nhà xã hội đồng thời mở rộng danh mục bất động sản.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) vào chiều 4/9. Đây là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập năm 1995 và cổ phần hóa từ 2014. Hancorp hiện quản lý 7 công ty con, 13 công ty liên kết. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.410 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 98,83%.

Hancorp chuyên nhận thầu thi công xây lắp, kinh doanh bất động sản, khai thác tài sản và đầu tư tài chính. Tổng công ty xây dựng nhiều công trình lớn như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô... Đơn vị này cũng là chủ đầu tư dự án Ngoại giao đoàn, khách sạn Pan Pacific.

Trong báo cáo tài chính bán niên đã soát xét, Hancorp có tổng tài sản hơn 6.400 tỷ đồng. Đơn vị ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.750 tỷ đồng, trong đó kinh doanh bất động sản giảm mạnh 90% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của Hancorp đạt gần 23,3 tỷ đồng, giảm gần 19%.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh đề nghị Hancorp có giải pháp lớn để hoàn thành vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công tại các công trình mới trúng thầu.

Theo ông Minh, Tổng công ty cần mở rộng hoạt động đầu tư, tham gia vào chương trình phát triển nhà ở xã hội đồng thời tìm kiếm các dự án bất động sản mới tại các địa phương khác. Cùng đó, Hancorp cần tiếp tục triển khai các dự án thành phần tại Khu Ngoại giao đoàn như dự án trường học TH1, TH2, khu văn phòng, thương mại dịch vụ CC3-4.

Liên quan đến phân khúc nhà xã hội, Hancorp từng đặt mục tiêu triển khai 10.000 căn tại các thị trường Hà Nội, Hà Nam, Đồng Nai trong phiên họp thường niên cuối tháng 5 năm ngoái.

Trong 3 tháng cuối năm nay, Tổng giám đốc Hancorp Nguyễn Đỗ Quý cho biết đơn vị sẽ tập trung hoàn thành các công trình mới trúng thầu gồm hai nhà ga hàng hóa tại sân bay Long Thành (Đồng Nai) và Cát Bi (Hải Phòng). Tổng công ty cũng tiếp tục đầu tư các dự án thành phần tại Khu Ngoại giao đoàn.

Ngọc Diễm