Bộ trưởng Tư pháp Mỹ muốn phạt kịch khung hung thủ giết cô gái Ukraine

Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hung thủ đâm chết cô gái tị nạn Ukraine ở cấp liên bang và Bộ trưởng Pam Bondi cho biết sẽ yêu cầu tòa ra mức án cao nhất.

"Tôi đã chỉ đạo các luật sư của cơ quan truy tố ở cấp liên bang đối với DeCarlos Brown Jr., người có nhiều tiền án phạm tội bạo lực. Chúng tôi sẽ yêu cầu mức án phạt tối đa đối với hành vi bạo lực không thể dung thứ này. Hung thủ sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh sáng ban ngày như một người tự do", Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi ngày 9/9 tuyên bố.

Vụ án DeCarlos Brown Jr., 34 tuổi, bị cáo buộc sát hại nữ công dân Ukraine Iryna Zarutska ngày 22/8 trên tàu điện thành phố Charlotte, bang Bắc Carolina, đã trở thành điểm nóng chính trị tại Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump lấy vụ án làm minh chứng cho chính sách mạnh tay xử lý tội phạm đường phố ở các đô thị lớn và chỉ trích phe Dân chủ.

Bà Bondi cho rằng cái chết của Zarutska, "người phụ nữ trẻ đang sống trong giấc mơ Mỹ", là hậu quả trực tiếp từ những chính sách mềm mỏng trước tội phạm và thiên vị tội phạm nhiều hơn người dân vô tội ở một số thành phố.

Bộ Tư pháp cho biết Brown bị truy tố tội danh cấp liên bang về hành vi gây chết người trên phương tiện giao thông công cộng, có khung hình phạt tối đa là tù chung thân hoặc tử hình.

Công tố viên hạt Mecklenburg, bang Bắc Carolina, cũng đã khởi tố Brown về tội giết người cấp độ một.

Các vụ án hình sự ở Mỹ thường thuộc thẩm quyền của công tố viên địa phương, dựa trên luật hình sự bang và địa phương, trong khi truy tố liên bang chỉ áp dụng cho những hành động vi phạm luật liên bang.

Khoảnh khắc nghi phạm DeCarlos Brown (phía sau) đâm Iryna Zarutska trên tàu điện ở thành phố Charlotte ngày 22/8. Ảnh: CTAS

Video từ camera giám sát ngày 22/8, lan truyền mạnh trên mạng xã hội, ghi lại cảnh Brown nhìn thấy nạn nhân lên tàu điện, ngồi xuống hàng ghế trước mặt mình, lấy dao trong túi rồi ra tay sát hại nạn nhân. Tất cả diễn ra trong vài phút, dù hai người không có bất kỳ tương tác nào.

Luật sư từng đại diện Brown trong một vụ việc trước đây tiết lộ người này có "tiền sử dài" về các vấn đề sức khỏe tâm thần. Vụ án gây chấn động dư luận Mỹ, làm dấy lên tranh cãi chính trị về chính sách xử lý tội phạm và an ninh công cộng.

Tổng thống Trump cáo buộc những thành phố có lãnh đạo thuộc đảng Dân chủ, trong đó có Charlotte, đang quá mềm mỏng với tội phạm đường phố. Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/9, ông chỉ trích "máu của Zarutska đang dính trên tay đảng Dân chủ".

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh Brown từng có nhiều tiền án, trong đó có tội cướp có vũ trang khiến hắn phải ngồi tù 5 năm.

"Con quái vật này lẽ ra phải bị giam giữ, và Iryna vẫn còn sống. Nhưng các chính trị gia Dân chủ, thẩm phán theo cánh tả và công tố viên yếu kém đã chọn đánh bóng hình ảnh thay vì bảo vệ cộng đồng", Leavitt nói.

Thanh Danh (Theo AFP)