Bộ trưởng Thương mại Mỹ đảo ngược tuyên bố 'cắt quan hệ với Epstein'

Bộ trưởng Thương mại Lutnick thừa nhận từng gặp Epstein hai lần sau năm 2005, dù trước đó tuyên bố đã cắt quan hệ với tỷ phú ấu dâm từ thời điểm này.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 10/2 ra điều trần trước tiểu ban thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện về mối quan hệ của ông với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, người từng là hàng xóm của ông ở thành phố New York.

"Tôi không có bất kỳ mối quan hệ nào với ông ta. Tôi hầu như không có liên hệ gì với ông ta", Bộ trưởng Lutnick nói với các nghị sĩ, thêm rằng liên lạc giữa hai người chỉ đơn giản là một vài email và hai cuộc gặp gỡ cách nhau nhiều năm.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick tại Nhà Trắng ngày 2/2. Ảnh: AP

Các thượng nghị sĩ Dân chủ trong tiểu ban đã tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Lutnick về thông tin này, đặc biệt sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu trang tài liệu trong hồ sơ Epstein, cho thấy tỷ phú ấu dâm này giữ liên hệ với nhiều quan chức và chính trị gia Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ hồi năm ngoái chia sẻ trên một podcast rằng ông từng tiếp xúc với Epstein, nhưng đã quyết định cắt quan hệ sau khi thăm nhà của tỷ phú này vào năm 2005. Theo ông Lutnick, chuyến thăm đó đã khiến cả ông và vợ cảm thấy "bất an".

Dưới sức ép của các thượng nghị sĩ, ông Lutnick đảo ngược tuyên bố trên, thừa nhận từng gặp Epstein hai lần sau khi tỷ phú này bị kết tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên vào năm 2008.

Theo đó, Lutnick cho biết ông và gia đình đã ăn trưa với Epstein vào năm 2012 trên hòn đảo tư nhân của tỷ phú. Ông cũng từng có cuộc gặp kéo dài một tiếng tại nhà Epstein vào năm 2011.

Bộ trưởng Thương mại Lutnick đang là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Mỹ phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức đến từ cả hai đảng, do mối quan hệ cá nhân Epstein.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 10/2 tuyên bố rằng ông Lutnick "vẫn là một thành viên rất quan trọng trong nhóm của Tổng thống Trump và Tổng thống hoàn toàn ủng hộ vị Bộ trưởng này".

Tại những nước khác như Anh, hồ sơ Epstein đã châm ngòi cho làn sóng từ chức của các quan chức có quan hệ với tỷ phú ấu dâm, dù việc xuất hiện trong các tài liệu này không đồng nghĩa họ có hành vi phạm tội.

Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York hồi tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ hàng chục trẻ vị thành niên, biến họ thành nạn nhân bị lạm dụng, môi giới tình dục. Doanh nhân này đối mặt với 45 năm tù nếu bị kết tội. Epstein bác bỏ mọi cáo buộc và bị giam ở nhà tù Manhattan, New York. Trong khi đang chờ xét xử, Epstein treo cổ tự tử trong phòng giam vào tháng 8/2019.

Ngọc Ánh (Theo AP, Reuters, Yahoo News)