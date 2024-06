8h35 Các tỉnh miền Trung sẽ hạn hán nếu không có đập thủy điện

Đại biểu Đoàn Thị Hảo (đoàn Thái Nguyên) cho biết hiện cả nước có 40.200 công trình khai thác sử dụng nước, hơn 6.750 hồ thủy lợi, phần lớn xây dựng từ những năm 1970 đến 1980, trong điều kiện kinh phí, trình độ hạn chế, thiết kế thi công chưa phù hợp. Các công trình sau đó không có hồ sơ, thiếu kinh phí bảo trì nên xuống cấp nghiêm trọng. "Thời gian tới Bộ trưởng và ngành có giải pháp gì để khắc phục tình trạng trên?", bà đặt câu hỏi.

Đại biểu Đoàn Thị Hảo (đoàn Thái Nguyên) tại Quốc hội. Ảnh: Media Quốc hội

Bộ trưởng Khánh cho hay trong số 6.750 hồ thủy lợi có hơn 1.000 hồ xây đã lâu, nguy cơ mất an toàn hồ đập rất lớn nên phải dành nguồn lực, thời gian để cải tạo. "Mất an toàn các đập thủy điện là rất nguy hiểm, nhưng khu vực nắng nóng như miền Trung mà không có các hồ sẽ hạn hán ngay. Vì vậy cải tạo hồ đập cũng phải đảm bảo tích trữ nguồn nước, an ninh nguồn nước", ông Khánh nhấn mạnh.

Theo ông Khánh, thời gian tới Bộ Tài nguyên sẽ phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đưa ra các kịch bản đảm bảo an ninh nguồn nước.