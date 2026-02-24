Bộ trưởng Tài chính: 'Thị trường chứng khoán sẽ sớm có thêm nhiều hàng hóa'

Lãnh đạo ngành chứng khoán muốn đa dạng hóa sản phẩm từ thu hút doanh nghiệp FDI và startup lên sàn tới thị trường tài sản mã hóa, chứng chỉ carbon.

Tại buổi lễ đánh cồng đầu xuân 2026 sáng nay, lãnh đạo Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết nhiều chiến lược mang tính bước ngoặt nhằm làm mới "giỏ hàng" trên thị trường. Tâm điểm là nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, từ việc thu hút các dòng vốn nước ngoài đến việc định hình những thị trường giao dịch hoàn toàn mới như tài sản mã hóa và tín chỉ carbon.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và số lượng hàng hóa niêm yết để đáp ứng quy mô của một thị trường mới nổi. Ông nhấn mạnh rằng toàn ngành cần quyết liệt thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện niêm yết lần đầu ra công chúng (IPO) gắn liền với đưa cổ phiếu giao dịch ngay trên sàn chứng khoán. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng đặt ra là phải thu hút các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lên sàn, nhằm tạo ra sự đa dạng và nâng cao tính cạnh tranh cho thị trường nội địa.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân 2026. Ảnh: Chí Kiên

Chia sẻ bên lề buổi lễ, bà Nguyễn Hoài Thu, Phó tổng giám đốc VinaCapital, cho biết dưới góc nhìn của quỹ đầu tư, đơn vị này rất ủng hộ ngành chứng khoán khuyến khích các doanh nghiệp FDI niêm yết trên sàn. Bà nói các cơ quan đang tích cực triển khai xây dựng chính sách hỗ trợ để đưa chủ trương này sớm thành hiện thực. Không tiết lộ cụ thể nhưng bà Thu cho biết VinaCapital đang tiếp xúc nhiều doanh nghiệp FDI tên tuổi tại Việt Nam rất hào hứng trước việc đưa cổ phiếu của họ giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh những hàng hóa truyền thống, 2026 được kỳ vọng là năm bùng nổ của các loại hình tài sản mới theo xu hướng kinh tế số và kinh tế xanh. Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch SSC, chia sẻ cơ quan này đang tham mưu cho Bộ Tài chính xây dựng và vận hành thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Song song đó, thị trường giao dịch tín chỉ carbon cũng đang được hoàn thiện các khâu cuối cùng về cơ chế chính sách, kỳ vọng có thể đưa vào vận hành trong năm nay.

Phân khúc hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cũng được ngành chứng khoán đặc biệt quan tâm thông qua việc thiết lập một không gian giao dịch chuyên biệt. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chỉ rõ, việc tổ chức vận hành hiệu quả thị trường giao dịch chứng khoán dành riêng cho các startup, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo sẽ giúp nhóm này tiếp cận nguồn vốn đại chúng một cách chính thống và hiệu quả.

Trước đó tại các hội thảo chuyên ngành, giới phân tích và chuyên gia nhiều lần nêu kiến nghị sớm xây dựng một nghị định riêng hướng dẫn giao dịch với các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo với điều kiện niêm yết nới lỏng hơn. Thay vì tập trung vào yếu tố lợi nhuận ở hiện tại, nhóm này sẽ được xem xét về tiềm năng doanh thu và khả năng sinh lời trong tương lai.

Nhiều ý kiến đồng thuận rằng việc mở rộng cho phép các doanh nghiệp startup, đổi mới sáng tạo lên sàn được kỳ vọng giúp họ có thêm kênh huy động vốn. Đồng thời, nhà đầu tư cũng được cung cấp lựa chọn hàng hóa đa dạng trên thị trường chứng khoán.

Để các loại hàng hóa mới vận hành ổn định, ngành chứng khoán cam kết sẽ đi đôi giữa phát triển sản phẩm và củng cố nền tảng pháp lý cũng như hạ tầng công nghệ. Việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới và nâng cấp các nghiệp vụ chuyển đổi số được coi là bệ phóng.

Theo Bà Vũ Thị Chân Phương, việc chuyển đổi số và nâng cấp công nghệ giao dịch không chỉ đảm bảo thị trường vận hành an toàn và thông suốt, mà còn là cơ sở để tăng cường công tác thanh tra, giúp thị trường luôn hoạt động ổn định và minh bạch.

Tất Đạt